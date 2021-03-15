Avrupa Birliği ülkeleri, aşı pasaportu kararını 17 Mart’ta Brüksel’de tartışacak

15 Mart 2021 Pazartesi, 04:00

Pandemide yüzde 70 gelir kaybına uğrayan turizm sektörü 2021’den de umudunu kesmeye başladı. Risk haritası ve aşılanma durumuna bağlı olarak sezonun hareketliliğinin belli olacağını belirten turizmcilerin gözü, 17 Mart’ta Avrupa Birliği ülkelerinin yapacağı toplantıya çevrildi.

Avrupa Parlementosu Brüksel’de 17 Mart’ta toplanıyor. Toplantıda aşı pasaportu ile ilgili ülkelerin görüşleri tartışılacak. Ardından bu kararlar 25 Mart tarihinde 27 Avrupa ülkesi liderinin görüşüne sunulacak. Aşı pasaportunda, bireylerin aşı durumu, daha önce hastalık geçirip geçirmediği ve antikor durumuna dair bilgilerin yer alması bekleniyor. Türk turizmcilerini yakından ilgilendiren ve korkutan aşı pasaportu, aslında Avrupa ülkelerini de karşı karşıya getirmiş durumda.

Polonya ve Yunanistan gibi ekonomisi turizme bağlı olan Avrupa ülkelerinin bu konuda daha ılımlı bir tavır takınacaklarını ve turizmin olabildiğince hareketli olması için esnek kararlar aldırmaya çalışacağını dile getiren turizmciler, özellikle Almanya ve Fransa’nın aşı pasaportuna çok sıcak yaklaşmadıklarını ve bu iki ülkenin aşı pasaportunu seyahat özgürlüğünü kısıtlayıcı bir uygulama olarak değerlendirdiğini belirtiyorlar. Özellikle Almanya’da 80 yaş üzeri ve hamile nüfusun sağlık turizminde büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan turizmciler, hamilelerin aşı olamadığı için sağlık turizminde düşüş yaşanacağı görüşündeler.

AKTARMALI UÇUŞLARIN DURUMU

Toplantının ana konularından biri de hangi aşıların onaylanacağı konusu olacak. Turizmciler Sinovac ve Johnson&Johnson firmalarının ürettiği aşıların kabul göreceği düşüncesindeler. Bu durumda, bu iki firmanın dışında Çin ve Rus aşısını kullanan ülkeler üzerinden yapılacak aktarmalı uçuşların akıbeti de belirsiz. Aşıların ücreti konusu da ayrı bir tartışma maddesi olacak.

Ayrıca aşının koruyuculuk süresi ile ilgili net bir bilimsel veri olmaması da aşı pasaportunun işlevselliğini tartışmaya açıyor. Mart ayında aşının iki dozunu da olan bir turist ekim ayı için uçak bileti alabilecek ancak aşının koruyuculuğu bu kadar uzun sürecek mi belli değil. Bu konunun da parlamento toplantısında gündeme getirilmesi bekleniyor.

Bazı otel şirketlerinin dijital aşı pasaportundan sonra, otellerine sadece aşı olan turistleri kabul etmesi gibi uygulamalara gidebileceğini de belirten turizmciler, bu durumda da aşıya ulaşılabilirliğin büyük bir tartışma noktası olacağı görüşündeler.