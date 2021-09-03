Avrupa Birliği'nden Taliban açıklaması: “İletişim kuracağız”
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Afganistan’da yeni hükümet kuracak olan Taliban’la iletişim kuracaklarını söyledi.
Cihatçı Taliban’ın Afganistan yönetimini ele geçirmesinin ardından Avrupa Birliği’nden yeni açıklama geldi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği’nin sınırlı koşullarla Taliban’la iletişim kuracağını ifade ederek, “Bu, Taliban’ı tanıyacağımız anlamına gelmiyor" dedi.
Borrell, "Afganistan nüfusunu desteklemek için Afganistan’da yeni hükümetle iletişimde olmalıyız. Ancak bu ‘tanıma’ anlamına gelmiyor. Bu, operasyonel iletişim” açıklamasını yaptı.
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