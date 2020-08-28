Avrupa Birliği'nden Türkiye için vize kararı

28 Ağustos 2020 Cuma, 14:56

Almanya, 1 Ekim’den sonra risk bölgelerinden gelenlerin mecburi karantinaya gireceğini duyurdu. Bu karar, risk bölgesi ilan edilen Türkiye’den gelenlere vize yasağının ancak kışa doğru, belki de yılbaşından sonra kalkabileceği sinyalini verdi.

Avrupa Birliği ve Schengen ülkeleri, 31 Ağustos'a kadar olduğunu duyurdukları “seyahat uyarılarını” kaldırmadı. Hatta Almanya, aldığı yeni kararla 1 Ekim'den sonra “riskli ülkelerden gelecek” kişilerin mecburi karantinaya girmesi şartını getirdi.

Türkiye'deki Alman Büyükelçiliği, bugün itibariyle sadece turistleri ilgilendirmeyen “D vizesi” için randevu şartlarını açıklıyor.

YEŞİL PASAPORTLU DA GİREMİYOR

Almanya'nın aldığı bu karar, en azından 1 Ekim'e kadar Türklere ve riskli bölge ilan edilen diğer ülke vatandaşlarına “C tipi” denilen turistik vizenin verilmeyebileceği anlamına da geliyor.

31 Ağustos'a iki gün kala Alman ve İsviçre Büyükelçilikleri, “turistik vize başvurularının kabul edileceğine” ilişkin bir duyuru yayınlamadı. Sadece turistler değil, yeşil pasaport sahipleri, görevli olmayan diplomatlar da Avrupa Birliği üyesi ülkelere aksi bir karar çıkmadıkça giremeyecek.

SCHENGEN VİZESİ SİNYALİ YOK

Başbakan Merkel'in eyalet başbakanları ile görüşüp aldığı yeni karar, corona virüsü risk bölgesi ilan edilen ülkelere bu kısıtlamayı kaldırmadı. Almanya'nın kısıtlamayı kaldırmaması AB için de büyük anlam ifade ediyor. Çünkü Almanya, Türklere Schengen vizesi veriyor.

Almanya'dan Schengen vizesini alan bir kişi, örneğin Köln'e geldikten sonra istediği Avrupa ülkesine de gidebilecek. Bu da, AB- Schengen bölgesinin delinmesi anlamına gelecek. Bu nedenle, Almanya’nın vize randevularını açması, buna karşılık AB’nin açmaması gibi bir durum söz konusu olamıyor.

İSVİÇRE’YE GİDECEKLERİN DURUMU

Almanya'nın aldığı 1 Ekim kararı, şu an için vize randevuları kısıtlamasının en azından 1 Ekim'a kadar uzatılacağını gösteriyor. Bir tahmin de, vize randevularının ancak yeni yıla doğru ya da yeni yılla birlikte verilecek olması.

Türkiye’den İsviçre’ye gidecek olanlar için karantina şartı yok ama bu “vize verileceği” anlamına da gelmiyor. İsviçre şu an için, “Türk vatandaşlarına vize randevularını açtık” diye bir açıklama yapmadı. İnternet sitesinde eski karantina bilgileri duruyor.

TEST ÜCRETİ VE KARANTİNA ŞARTI

Almanya'nın aldığı yeni kararlara göre, riskli olmayan ülkelerden gelenler 15 Eylül'den sonra ücretsiz test yaptıramayacak. Test yaptırmak isteyen ücretini ödeyecek ve risk bölgelerinden dönenler de artık test parası ödemek zorunda kalacak.

Risk bölgelerinden gelenler için 1 Ekim'den sonra mecburi karantina var. 1 Ekim'de gelenler 5 gün karantinada kalacak ve bu süre içinde bir negatif test getirecek. Getirmezse, 14 gün karantinada kalacak.

TÜRKİYE'DEN TESTSİZ GELİŞ YOK

Risk bölgelerine giden ve dönenler daha sıkı takip edilecek. Dönenler, bir gün içinde ilgili sağlık merkezlerine veya aile hekimine doktoruna test için başvurmak zorunda. Bunu yapmayanlara ağır para cezaları verilecek.

Karantina yükümlülüğünü iptal edenlere de cezalar verilecek. Türkiye'ye gidip Almanya'ya dönecek olanlar, vatandaşlıklarına bakılmaksızın negatif test sonucu getirmeye devam edecek. Aksi halde uçağa alınmayacak, pozitif olanlar ise 14 günlük karantina süresini Türkiye'de geçirecek. Karantina nedeniyle gelir ya da serbest kazanç kaybı olursa, bu tazmin edilmeyecek. Bunun için yasal değişiklik yapılacak.