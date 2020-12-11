Avrupa futbolunda bileği bükülmeyen takımlar

11 Aralık 2020 Cuma, 12:26

Elde ettikleri puanlarla liglerinde üst sıralarda yer alan bu takımlar, özellikle savunmalarında gösterdikleri üstün performansla taraftarlarının beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Söz konusu yenilgiyle tanışmayan takımlardan İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Atletico Madrid ile İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Milan, aynı zamanda liderlik koltuğuna da oturarak bu sezonki çıkışlarını taçlandırdı.

ATLETICO MADRID, BU SEZON ŞAMPIYONLUK HEDEFLIYOR

Son olarak 2014 yılında şampiyonluğa ulaşan Atletico Madrid, önemli rakipleri Barcelona ve Real Madrid'in formsuz başladığı sezonda büyük başarılara imza atıyor.

12 haftası sona eren ligde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 10 maça çıkabilen Atletico Madrid, tüm olumsuz koşullara rağmen 8 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, sadece 2 mücadelede beraberlik yaşadı.

Puanını 26'ya çıkararak liderlik koltuğuna oturan Atletico Madrid, bu karşılaşmalarda rakip ağları 21 kez sarstı ve kalesinde sadece 2 gole izin vererek 1993-1994 sezonunda Deportivo La Coruna'nın elinde tuttuğu 12 hafta sonunda en az gol yiyen La Liga takımı rekoruna ortak oldu.

Real Madrid'in 6, Barcelona'nın 12 puan önünde yer alan Atletico Madrid, bu sezon şampiyonluğun iddialı adayları arasında ilk sırada yer alıyor.

Atletico Madrid'in sezon başında Barcelona'dan kadrosuna kattığı Luis Suarez ile kendisinden beklenen çıkışı bu sezon gerçekleştiren Portekizli Joao Felix, ligde attıkları 5'er golle söz konusu başarıda önemli rol üstlendi. İspanyol orta saha oyuncusu Marcos Llorente ise lig maçlarında 4 kez ağları sarsarak dikkati çekti.

Başarılı performansını UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de sürdüren İspanyol ekibi, A Grubu'nu lider Bayern Münih'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 takım arasında yazdırdı.

MILAN YILLAR SONRA KENDINE GELDI

Milan, bu sezon gösterdiği üstün performansla uzun yıllar sonra taraftarının arzuladığı başarılı sonuçlara imza atmaya başladı. 10 haftası sona eren Serie A'da 8 galibiyet ve 2 beraberlikle 26 puan elde eden Milan, 1954-1955'ten sonraki en iyi sezon başlangıcına imza attı.

En yakın rakibi Inter'in 5 puan önünde zirvede yer alan Milan, Serie A'da çıktığı son 30 karşılaşmanın tamamında gol bularak 1972-1973 sezonunda elde ettiği 29 maçlık seriyi geliştirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplardan üst tura yükselen Milan'ın bu sezonki başarısında en büyük pay sahibi olarak, kariyerinde ikinci baharını yaşayan İsveçli tecrübeli yıldız golcü Zlatan Ibrahimovic öne çıkıyor. Bu sezon forma giydiği 6 lig maçında 10 golle krallık yarışının zirvesinde yer alan 39 yaşındaki oyuncu, takımının hücum gücünü büyük oranda artırdı.

Milan'da 2010-2012 sezonlarının ardından ikinci kez forma giyen Ibrahimovic, takımının son olarak 2011'de yaşadığı şampiyonluk hasretine bu sezon son vermeyi hedefliyor.

Serie A'da son 9 sezondur şampiyonluğa ulaşan Juventus ise bu sezon ligde yenilgi yaşamamasına rağmen hedeflerinin uzağında kaldı. Eski yıldız oyuncusu Andrea Pirlo yönetiminde ligde 5'er galibiyet ve beraberliği bulunan Juventus, 20 puanla 4. sırada yer alıyor.

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ise ligde 6 karşılaşmada 8 kez ağları havalandırarak takımının hücum yönündeki en etkili silahı olmaya devam ediyor.

BUNDELIGA'DA IKI KULÜP ZIRVEYI ZORLUYOR

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) henüz yenilgi yaşamayan iki takım bulunuyor. Bayer Leverkusen, bu sezon 6 galibiyet ve 4 beraberlik performansıyla 22 puan toplayarak şampiyonluk yarışında 23 puanla lider Bayern Münih'i ikinci sıradan takibini sürdürüyor.

Kalesinde sadece 9 gole izin veren ve ligin Leipzig ile en az gol yiyen takımı konumundaki Bayer Leverkusen'in Arjantinli santrforu Lucas Alario, 7 kez ağları sarsarak sezonun dikkati çeken performanslarından birini sergiliyor.

Ligde 4 galibiyeti ve 6 beraberliği bulunan Wolfsburg ise 18 puanla 5. sırada yer alıyor. Wolfsburg'un Hollandalı oyuncusu Wout Weghorst ise 7 golle takımının ligde öne çıkan hücum oyuncusu konumunda bulunuyor.