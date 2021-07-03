Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Muhammed Hamza Bakır'dan altın madalya

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası grekoromen 130 kiloda Muhammed Hamza Bakır, Ukraynalı Mykhailo Vyshnyvetskyi'yi mağlup ederek altın madalya kazandı.

AA
03 Temmuz 2021 Cumartesi, 21:33
Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Muhammed Hamza Bakır'dan altın madalya
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Almanya'da devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Muhammed Hamza Bakır, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Muhammed Hamza Bakır, Dortmund kentinde düzenlenen organizasyonda, finalde Ukraynalı Mykhailo Vyshnyvetskyi ile karşılaştı.

Rakibini 3-1 yenen milli güreşçi, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.


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