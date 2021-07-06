Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen: “AB, Kıbrıs’ta iki devletli çözümü asla kabul etmeyecek”
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin Kıbrıs’ta iki devletli bir çözüm önerisini asla kabul etmeyeceğini yineledi.
Avrupa Parlamentosu’nda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli ve Avrupa Birliği (AB) dönem Başkanlığını yürüten Slovenya Başbakanı Janez Jansa ile ortak basın toplantısında Kıbrıs hakkında açıklamalarda bulundu.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden bir muhabir von der Leyen’e AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) düzenleyeceği ziyaretle ilgili bir soru sordu.
AB’nin Kıbrıs konusunda çok hassas olduğunu ifade eden von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’ye yapacağı ziyaretle ilgili olarak, "Bir süre önce Türkiye Cumhurbaşkanıyla konuşuyordum ve planlanan ziyarette çok nettim, bu ziyaretin nasıl olacağını izlemek konusunda çok hassasız" ifadelerini kullandı. Von der Leyen ayrıca, AB’nin Kıbrıs’ta iki devletli bir çözüm önerisini asla kabul etmeyeceğini yineledi.
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