Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nden Selahattin Demirtaş açıklaması

23 Aralık 2020 Çarşamba, 17:55

Raporda, raportörler, AİHM kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirttiler. Raportörler, "Demirtaş tahliye edilmeli ve demokratik bir toplumda, siyasi haklarını daha fazla gecikmeden tekrar kullanabilmeli" diyerek, Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasını istediler. Raportörler, "Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması, Türkiye’nin Strazburg Mahkemesi (AİHM) kararlarına uymaya istekli olduğunun ve Avrupa Konseyi üyeliğinin temelini oluşturan değerlere bağlılığının anlamlı bir işareti olacaktır" açıklaması yaptılar.

"DEMOKRASİ İÇİN BU GİDİŞAT TERSİNE ÇEVRİLMELİDİR"

Raporda, kısa süre önce “Türkiye'deki siyasi muhalefet ve sivil muhalefete yönelik yeni baskılar” üzerine bir rapor sunan Thomas Hammarberg ve John Howell, Demirtaş'ın dört yıldan fazla bir süredir cezaevinde tutulduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandılar:

"Meclisimiz, milletvekillerinin yerinin cezaevinde değil parlamentoda olduğunu defalarca vurguladı. Mahkemenin nihai kararı, Demirtaş'ın devam eden tutukluluğunun, özgür demokratik tartışmanın kapsamını önemli ölçüde azalttığını doğruladı. Oybirliğiyle, Demirtaş'ın yargılama öncesi tutukluluğunun çoğulculuğu bastırmaya ve siyasi tartışma özgürlüğünü sınırlamaya çalıştığını teyit ederiz. Sözleşme'nin tartışmaya kapalı 18. maddesini ihlal eden ve demokrasi için tartışılmaz bir ağırlık meselesi olan bu gidişat tersine çevrilmelidir."