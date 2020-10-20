Avrupa Konseyi'nden Türkiye raporu: Muhalefete yönelik baskılar arttı
Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (PACE) İzleme Komitesi, Türkiye'de son aylarda siyasi muhalefete yönelik artan baskıları şiddetle kınadı ve Türkiye'yi demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanlarındaki standartları iyileştirmek için "anlamlı adımlar atmaya" çağırdı.
Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi tarafından hazırlanan bir rapora dayanan karar taslağını oybirliğiyle onaylayan komite, soruşturma ve kovuşturmaların siyasiler, eski milletvekilleri ve muhalefet partilerinin üyelerini hedef aldığını söyledi. Rapora göre, partilerin yanı sıra avukatlar, gazeteciler, sivil toplum aktivistleri de aşırı baskıdan payını aldı.
Komite raporda, genel durumun 2019'dan beri iyileşmediği sonucuna vardı ve ayrıca 2017'de atıfta bulunulan birçok konunun 2020'de de endişe konusu olmaya devam ettiğinin altını çizdi.
Komite, karar taslağında, atılması arzu edilen adımları; Türkiye'deki demokratik kurumların işleyişi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı olmak üzere üç alanda kategorize etti.
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