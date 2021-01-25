Avrupa Konseyi'nden Osman Kavala açıklaması

25 Ocak 2021 Pazartesi, 21:43

Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi'nde konuşan Buric, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini onaylayan üye ülkelerin mahkemenin kararlarına saygı göstermeyi kabul ettiğini anımsattı ve "Bu bir rica değildir. Bağlayıcılığı olan yasal zorunluluktur" dedi.

AİHM'in geçtiğimiz yıl verdiği kararında Kavala'nın "makul şüphe" için gerekli kanıt olmadığına hükmettiğini anımsattan Buric, hükümsüz olarak tutuklanmasının Kavala'yı ve diğer insan hakları savunucularını caydırmak için gizli bir amaç taşıdığını belirtti.

"Kavala bu nedenle serbest bırakılmalıdır" diyen Genel Sekreter, Bakanlar Komitesi'nin süreci düzenli olarak izlediğini ve ara raporu kabul ettiğini anımsattı. Anayasa Mahkemesinin Kavala'nın serbest bırakılması talebini reddettiğini anımsatan Buric, "Kavala hala tutuklu. Bu tamamıyla yanlış" dedi.