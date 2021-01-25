Avrupa Konseyi'nden Osman Kavala açıklaması
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğunun AİHM'in son kararına rağmen devam etmesinin "tamamıyla yanlış" olduğunu söylerken karara uyulmasını talep etmenin "Bir rica değil, yasal zorunluluk" olduğunu söyledi.
Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi'nde konuşan Buric, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini onaylayan üye ülkelerin mahkemenin kararlarına saygı göstermeyi kabul ettiğini anımsattı ve "Bu bir rica değildir. Bağlayıcılığı olan yasal zorunluluktur" dedi.
AİHM'in geçtiğimiz yıl verdiği kararında Kavala'nın "makul şüphe" için gerekli kanıt olmadığına hükmettiğini anımsattan Buric, hükümsüz olarak tutuklanmasının Kavala'yı ve diğer insan hakları savunucularını caydırmak için gizli bir amaç taşıdığını belirtti.
"Kavala bu nedenle serbest bırakılmalıdır" diyen Genel Sekreter, Bakanlar Komitesi'nin süreci düzenli olarak izlediğini ve ara raporu kabul ettiğini anımsattı. Anayasa Mahkemesinin Kavala'nın serbest bırakılması talebini reddettiğini anımsatan Buric, "Kavala hala tutuklu. Bu tamamıyla yanlış" dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Gökçek'ten partisine: Bazı şerefsizler...
- Soylu'ya hakaret eden kişi hakkında iddianame düzenlendi
- Kanser hastası yurttaş Erdoğan'a seslendi: Aç yatıyorum!
- CHP’li vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayacak
- CHP'li belediye başkanından İnce sinyali
- Ülkü Ocakları'nı ziyaret eden komutandan açıklama
- Faşizmin tuzakları
- MHP'den Türkeş'e sert 'azgın milliyetçilik' yanıtı
- Cumhuriyet: Y’nin üstünde şarapnel var
- Binali Yıldırım neden FETÖ kumpasına sahip çıkıyor?
Video Haberler
- Meral Akşener Endişeliyim deyip Erdoğan'a seslendi
- Kanadalı mucit, motorlu sırt çantasıyla böyle kaydı
- Avrupa Uzay Ajansı 'mavi ışık' görüntüsünü yayınladı
- Komşusunun kafa attığı esnaf hastanelik oldu
- Hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, fenomen oldu
- Metrobüs durağında dikkat çeken anlar!
- İstanbul'un göbeğinde skandal olay!
- İspanya'yı Hortense fırtınası vurdu
- Dikkat! Maskede bu hatayı sakın yapmayın
- İstifa mı ediyor? AKP'li başkandan dikkat çeken paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- Gökçek'ten partisine: Bazı şerefsizler...
- Soylu'ya hakaret eden kişi hakkında iddianame düzenlendi
- Kanser hastası yurttaş Erdoğan'a seslendi: Aç yatıyorum!
- CHP’li vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayacak
- CHP'li belediye başkanından İnce sinyali
- Ülkü Ocakları'nı ziyaret eden komutandan açıklama
- Faşizmin tuzakları
- MHP'den Türkeş'e sert 'azgın milliyetçilik' yanıtı
- Cumhuriyet: Y’nin üstünde şarapnel var
- Binali Yıldırım neden FETÖ kumpasına sahip çıkıyor?