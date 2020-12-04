Avrupa kupalarında küme düşmek üzereyiz!

04 Aralık 2020 Cuma, 09:30

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil eden Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor’dan beklediğimiz müjdeli haber ne yazık ki gelmedi… Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Başakşehir, evinde Leipzig’e 4-3 yenilerek grupta son sırada yer aldı ve Avrupa defterini kapattı.

Sivasspor ise evinde Villarreal’e 1-0 mağlup olurken, Karabağ ile Maccabi Tel Aviv’in 1-1 berabere kalmasından sonra şansını son maça taşıdı. Sivasspor, son maçta deplasmanda Maccabi Tel Aviv’i mağlup ederse bir üst tura yükselip yoluna devam edecek. Ancak son topa kalan Türkiye için artık Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım hakkı hayal olmak üzere…

EN KÖTÜ 11’İN İÇİNDE OLMAMIZ GEREKİYOR

Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan takımın Şampiyonlar Ligi’ne direkt grup aşamasından katılabilmesi için Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasında en kötü ilk 11’in içinde olması gerekiyor.

Türkiye 11.sıranın altında kalırsa sonraki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına lig şampiyonu olan temsilcisini doğrudan gönderemediği gibi Avrupa’ya hem 4 takımla katılacak hem de diğer temsilcileri de fazladan eleme turu oynayacak. Bu nedenle bu hafta alınan kötü sonuçlar korkulan senaryoyu bize bir adım daha yaklaştırdı.

UKRAYNA VE İSKOÇYA İLE YARIŞIYORUZ

Son 5 yılın ortalamasına göre hesaplanan UEFA ülke puanları sıralamasında Türkiye, Ukrayna ve İskoçya ile yarışıyor. Bu hafta Ukrayna ekibi Shakhtar ve Zorya’nın kazanması ayrıca İskoç ekibi G. Rangers’ın galibiyeti sonrası fark açıldı. Türkiye 30.100 puanla 13. sırada yer alırken Ukrayna 31.110 ve İskoçya 31.125 puana ulaştı.

Başakşehir'in tamamen Avrupa kupalarının dışında kalması sonrası tek umut olarak Sivasspor'un son hafta deplasmanda Maccabi'yi yenip yola devam etmesi kozumuz kaldı. Ancak Sivas’ın da bunu başaramaması demek Türkiye’nin sıralamada 13. durumda kalmasının matematiksel olarak kesinleşmesi demek.

SİVASSPOR’UN TEK BAŞINA GEÇMESİ ÇOK ZOR

Galatasaray, Alanyaspor ve Beşiktaş’ın Avrupa kupalarına erken vedasıyla düştüğümüz sıkıntılı durum sonrası Başakşehir’in de gruplarda havlu atması eklenince yarıştığımız ülkelerin 3 takımına karşı sadece Sivasspor umuduyla kaldı. Ancak Yiğidolar haftaya kazanarak yola devam etse bile tek başına Ukrayna ve İskoçya’nın ikisini birden geçecek puanlar toplaması bir hayli zor görünüyor.

Beklenen kötü senaryo gerçekleşirse içine bulunduğumuz 2020-21 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan takımımız Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılan son şampiyonumuz olacak.

Kaynak: Skor