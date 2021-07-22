Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz açıklaması
Avrupa Merkez Bankası, yüzde 2'lik simetrik enflasyon hedefine ulaşana kadar mevcut faiz oranlarının korunacağını açıkladı.
Avrupa Merkez Bankası, yayımladığı para politikası kararında son strateji değişikliğiyle beraber koyulan enflasyon hedeflerine ulaşmak amacıyla faiz oranlarında ve varlık alım programında herhangi bir değişiklik yapmadı ama enflasyon hedeflerine ulaşana kadar para politikası çerçevesinin korunacağının altını çizdi.
Varlık alım programının aylık miktarında bir değişiklik olmayacağını belirten banka, Yönetim Konseyi'nin varlık alım programının genişlemeci etkisi görülene kadar şu anki para politikası çerçevesini koruyacağını vurguladı.
Pandemi Acil Alım Programı (PEPP) kapsamında yılın ilk aylarına göre ikinci çeyrekte daha fazla varlık alımı yapılacağına dikkat çeken AMB, Mart 2022 sonuna kadar PEPP ile toplamda 1,85 trilyon euroluk net varlık alımı yapılacağını belirtti.
Yapılan açıklamada Yönetim Konseyi'nin enflasyon hedeflerine ulaşmak için tüm araçlarında değişiklik yapmaya hazır olduğu da ifade edildi.
AMB Başkanı Christine Lagarde, banka için Temmuz toplantısının son dönemlerin en kritik toplantılarından biri olacağını söylemişti.
Venedik’teki G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankacıları zirvesinde Bloomberg TV’ye röportaj veren Lagarde, 22 Temmuz'daki faiz toplantısında yeni parasal teşvik yönlendirmesine hazır olunması gerektiğini söylemişti.
22 Temmuz’daki toplantının ilginç varyasyonlara ve değişimlere sahne olacağını belirten Lagarde “Önemli bir toplantı olacak. Hedeflerimize ulaşacağımızı göstermemiz gerektiğine dair kararlılığımız düşünüldüğünde sözlü yönlendirme kesinlikle yeniden değerlendirilecek” açıklamasında bulunmuştu.
STRATEJİSİ 22 TEMMUZ'DA UYGULANACAK
AMB, yeni stratejisinde enflasyon hedefinin yüzde 2'ye yükseleceğini teyit etti ve orta vadede simetrik yüzde 2 hedefi kabul edildi. Strateji değerlendirmesine göre AMB geçici sürede ılımlı düzeyde enflasyon hedefinin üzerine çıkabilecek.
AMB'den yapılan açıklamada “hedefin simetrik olmasının negatif ve pozitif sapmaların eşit derecede istenmediği anlamına geldiği” belirtildi. AMB enflasyon hesaplamasına ev sahiplerinin oturduğu konut maliyetlerinin de dahil edilmesini önerdi.
AMB tarafından stratejinin 22 Temmuz'daki toplantıyla uygulamaya alınacağı açıklanmıştı.
-BloombergHT
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