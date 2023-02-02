Avrupa Parlamentosu’nda yolsuzlukla suçlanan iki milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 16:42

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 18:57

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Avrupa Parlamentosu’ndaki rüşvet skandalına karışmakla suçlanan Belçikalı parlamenter Marc Tarabella ve İtalyan milletvekili Andrea Cozzolino’nun dokunulmazlıkları kaldırıldı.

Her iki parlamenter de, Avrupa Parlementosu kararlarını etkilemek amacıyla Katar ve Fas’tan rüşvet alındığı iddiaları üzerine Belçika makamlarınca başlatılan soruşturma kapsamında yargılanacak.

Tarabella ve Cozzolino, rüşvet skandalıyla ilgilerinin bulunmadığını savunuyor.

Avrupa Parlementosu Sosyal Demokrat Grubu üyesi olan Tarabella ve Cozzolino, daha önce gruptan ihraç edilmişti.

Avrupa Parlementosu Genel Kurulu, Belçika yargısının talebi üzerine, Perşembe günü iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması önerisini ele aldı.

Oylamaya katılan Belçikalı parlementer Marc Tarabella, diğer milletvekilleriyle birlikte kendi dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullandı.

Genel kurul, Tarabella ve Cozzolino’nun dokunulmazlıklarının kaldırılmasını kabul etti.

Tarabella, dokunulmazlığının kaldırılması nedeniyle mutlu olduğunu belirterek bunun, yargı önünde kendisini ifade etmesini sağlayacağını söyledi.

“Masum olduğunu" savunan Tarabella, yasal sürece saygısından dolayı bugüne kadar konuşmadığını ifade etti.

“Temiz Eller” operasyonu kapsamında gözaltına alınan eski Avrupa Parlamentosu üyesi Pier Antonio Panzeri, itirafçı olarak Belçika yargısıyla işbirliği yapacağını bildirmişti.

Panzeri’nin ifadesinde, Tarabella'nın “bir veya daha fazla yabancı ülkeden" birkaç kez 120 bin ile 140 bin euro arasında rüşvet aldığını söylediği belirtiliyor.

İtalyan parlamenter Cozzolino da, Katar ve Fas’a zarar verebilecek karar alma sürecini engellemeye çalışmakla suçlanıyor.

Rüşvet skandalının baş şüphelilerinden biri olan eski Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili ile yardımcısı ve erkek arkadaşı Francesco Giorgi, Panzeri ile birlikte halen tutuklu bulunuyor.

Yaklaşık 600 bin euro nakit parayla yakalanan Yunan parlamenter Kaili, kendisine suçüstü yapıldığı için milletvekili dokunulmazlığından yararlanamadı.

Belçika makamlarınca düzenlenen operasyon sırasında yaklaşık 1,5 milyon euro nakit ele geçirilmişti.