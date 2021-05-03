Avrupa üçüncüsü Neslihan Yiğit'ten İBBSK Başkanı Fatih Keleş'e ziyaret
Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli badmintoncu Neslihan Yiğit, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü (İBBSK) Başkanı Fatih Keleş'i ziyaret etti.
Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli badmintoncu Neslihan Yiğit, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü (İBBSK) Başkanı Fatih Keleş'i ziyaret etti.
Cebesi Spor Kompleksi'nde gerçekleşen ziyarette Fatih Keleş ile İBBSK Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu, Neslihan Yiğit ve antrenörü Çağatay Taşdemir'i ağırladı.
Ziyarette Fatih Keleş, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlar kategorisinde üçüncü olarak Türkiye'ye bu seviyedeki ikinci madalyayı getiren Neslihan'ı tebrik etti. Keleş, milli sporcu ve antrenörü Çağatay Taşdemir'den çalışmaları hakkında bildi aldı.
Keleş, elde ettiği madalyadan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek Neslihan'dan Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde umutlu olduğunu kaydetti.
Lacivert-turunculu kulübün başkanı, "Amatör branşlara verdiğimiz desteğin böyle başarılarla taçlanması, ülkemizin madalyalar kazanması bizi mutlu ve motive ediyor. Heyecanla olimpiyat oyunlarını bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Neslihan ve antrenörü, desteklerinden dolayı Fatih Keleş, Erdem Aslanoğlu ve Kulüp Genel Müdürü Murat Beytekin'e teşekkürlerini iletti ve Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde performansı ve fiziki durumu hakkında bilgi verdi.
Çok güzel bir turnuva geçirdiğini aktaran Neslihan, "Madalya istediğim bir organizasyondu. Bu hedefime kavuştuğum için mutluyum. Artık daha fazla hedefler koymaya başladım." diye konuştu.
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