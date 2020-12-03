Avrupa ülkelerinde Apple'a iPhone davası
Avrupa tüketici hakları kuruluşu Euroconsumer, Apple'a karşı İspanya ve Belçika'da hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.
Avrupa'da bir tüketici derneği, ABD teknoloji şirketi Apple'a karşı eski telefon modellerini kasıtlı olarak değersizleştirdiği gerekçesiyle dava açtı.
Avrupa tüketici hakları kuruluşu Euroconsumer, Apple'a karşı İspanya ve Belçika'da hukuki süreç başlattıklarını açıkladı. Açıklamada, Apple'a karşı iPhone modellerinin planlı biçimde değerini yitirttiği gerekçesiyle dava açıldığı kaydedildi.
Apple'ın haksız ve yanıltıcı ticari uygulamalara giriştiği iddia edilen açıklamada, davanın, iPhone 6, 6 Plus, 6S ve 6S Plus modellerini kapsadığı ifade edildi. Açıklamada, Apple'dan Belçika ve İspanya'da söz konusu model sahiplerine 60'ar avro tazminat talep edildiği, benzer hukuki süreçlerin İtalya ve Portekiz'de de başlatılacağı kaydedildi.
Apple, geçtiğimiz günlerde ABD'de eski telefon modellerini kasıtlı olarak yavaşlatarak tüketicileri mağdur ettiği iddia edilen bir davada 113 milyon dolar ödemişti. Şirket, martta da benzer konuda açılan başka bir davada uzlaşma yoluna giderek 500 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.
Apple, yavaşlatmaların "beklenmedik şekilde kapanmaların önüne geçmek" amacıyla yapıldığını savunurken uzmanlar, şirketin bunu tüketicileri yeni modellere teşvik etmek için yaptığını iddia ediyor.
En Çok Okunan Haberler
- Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert cevap
- AİHM'den Türkiye kararı
- Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan askerlik yaptı mı?
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Altun’a sert yanıt
- Uykusuz'dan dikkat çeken 'Katar' kapağı
- Medipol'den, ölen hamile kadın hakkında açıklama
- Babacan'dan Ayhan Bilgen açıklaması
- Erdoğan'ın ses kaydını paylaştı: Sen kim ordu kim?
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- AKP ve İsmailağa'nın hedefindeki Öztürk'e 'ölüm' mesajı
Video Haberler
- Depremin merkez üssündeki panik anları kamerada
- Önce lastiği patlattı, sonra 253 bin 500 lirayı çaldı
- Kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı
- Habertürk Tv'den RTÜK'e tepki
- Eşini bıçaklayan Rus modele 15 yıl hapis cezası
- Sokağa çıkma kısıtlamasında rezaletin görüntüleri!
- DHA muhabirinden unutulmayacak ceza
- Davutoğlu: Kendinize gelin! Siz o emanete ihanet ettiniz
- Hakeme futbolcudan uçan tekme
- Erdoğan'ın ses kaydını paylaştı: Sen kim ordu kim?
En Çok Okunan Haberler
- Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert cevap
- AİHM'den Türkiye kararı
- Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan askerlik yaptı mı?
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Altun’a sert yanıt
- Uykusuz'dan dikkat çeken 'Katar' kapağı
- Medipol'den, ölen hamile kadın hakkında açıklama
- Babacan'dan Ayhan Bilgen açıklaması
- Erdoğan'ın ses kaydını paylaştı: Sen kim ordu kim?
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- AKP ve İsmailağa'nın hedefindeki Öztürk'e 'ölüm' mesajı