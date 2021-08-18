Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 07:33

32'nci kez düzenlenecek Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası başlıyor.

4 ayrı ülkede grup maçlarının oynanacağı organizasyonda Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya ve Sırbistan ev sahipliği yapacak.

Türkiye; Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda ve ev sahibi Romanya ile birlikte (D) Grubunda yer alıyor.

Şampiyonada grup maçları 18-26 Ağustos'ta, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.

Türkiye, grubundaki ilk maçında ev sahibi Romanya ile oynayacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadele TRT SPOR'dan naklen yayımlanacak.

"Filenin Sultanları", D Grubu'nda yer alacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda mücadele edecek.

Son Avrupa ikincisi unvanıyla organizasyona katılan "Filenin Sultanları", D Grubu'nda ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Ukrayna ve Hollanda karşı karşıya gelecek.

Milli takım, şampiyonadaki ilk maçında bugün 20.30'da Romanya ile karşı karşıya gelecek.