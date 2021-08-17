GZT Giresunspor, Souleymane Doukara ile sözleşme imzaladı
Süper Lig'in yeni ekibi GZT Giresunspor, daha önce Ankaraspor ve Antalyaspor'da oynayan Souleymane Doukara'yı renklerine bağladı.
Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, santrfor Souleymane Doukara ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Ligi takımlarından El-Ettifaq'ın 29 yaşındaki oyuncusu Souleymane Doukara ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtilerek, "Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." denildi.
Senegal asıllı Fransız futbolcu Türkiye'de daha önce Ankaraspor ve Antalyaspor'da forma giymişti.
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