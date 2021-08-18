Alanyaspor’dan transfer olan Caulker'ı, Pereira istemiyor

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 07:00

F.Bahçe’deki transfer işlerine akıl sır ermiyor. Alanyaspor’dan alınan Steven Caulker bunlardan birisi. Yönetim, takım hocasızken oyuncuyu renklerine katmıştı. Fakat bugün Caulker’ı Vitor Pereira istemiyor. Anlayacağınız sıkıntı büyük. Sarı-Lacivertliler, İngiliz stoperi Süper Lig takımlarına önerdi, ancak yıllık 1.2 milyon Avro maaşının yanı sıra imza parası alan Caulker’ın maliyeti korkutuyor. 29 yaşındaki oyuncunun 2 yıllık sözleşmesinin feshi karşılığında 3 milyon Avro’ya yakın tazminat talebi olduğunu öğrendik.

8 MİLYON TL’LİK KRİZ

Bir diğer kriz teknik direktör Vitor Pereira’nın kadro dışı bıraktığı isimlerden biri olan Sadık Çiftpınar’da yaşanıyor. Futbolcu eski takımı Y.Malatyaspor ile anlaşmış olsa da kulüpten alacağı 8 milyon TL’yi tahsil edemediği için Sarı-Lacivertliler’den ayrılmıyor. Sadık, 2019-20 sezonunda Falette transferinin harcama limitine takılmaması için maaşında 400 bin TL indirime gitmiş, Ali Koç bu nedenle kendisine teşekkür etmişti. 28 yaşındaki savunmacı şimdi kulübün kendisine olan 8 milyon TL’yi bir an önce ödemesini ve yeni takımına imza atmayı bekliyor.

MECBUREN SAMATTA

Teknik direktör Pereira’nın elinde tek sağlam forvet Samatta var. Tanzanyalı golcü sezonun ilk maçında da beklentilerin altında bir performans sergilerken, formsuzluğuyla hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Futbolcu hem mental hem de fizik kondisyon anlamında bitik durumda, Samatta ile F.Bahçe adeta forvetsiz oynuyor. Kaleye isabetli şut dahi atamayan Samatta’nın kötü performansı Helsinki ve Antalya maçları öncesi düşündürücü bir durum.

40 GÜNDE 105 BİN FORMA

Fenerbahçe’nin 9 Temmuz’da tanıtımını yaparak satışa sunduğu iki formadan yaklaşık 40 günlük sürede 105 bin tane satıldı. 28.5 milyon TL kasaya girdi.

YENİ SPONSOR GETİR

Getir firması Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nın yeni forma şort sponsoru oldu. Ülker Stadı’ndaki imza törenine Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ve Getir Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Ortağı Tuncay Tütek katıldı.