'Avrupa Yakası'nın Sadettin'i Yıldırım Öcek kimdir?

03 Ekim 2020 Cumartesi, 10:15

"Avrupa Yakası" dizisinde canlandırdığı "Sadettin" karakterleriyle Türk toplumunun kalbinde yer bulan Öcek, 16 Haziran 1952 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Tam adı Ahmet Yıldırım Öcek olan usta sanatçı, liseden mezun olduktan sonra tahsil hayatına devam etmedi. Bir süre memurluk ve düğün salonlarında, barlarda komedyenlik yapan Öcek, televizyona ilk adımı Atilla Arcan ve Yalçın Menteş ile attı.

Sahne hayatına 11 yaşında Harbiye Orduevi'ndeki bir düğün ile başlayan Yıldırım Öcek, Armoni ve akordeon ile güldürü tarzında stand up yaptı, Halk Eğitim'den tiyatro eğitimi aldı.

Öcek'in, ilk oynadığı tiyatro oyunu 1975 yılında Necati Cumalı'nın eseri "Nalınlar" adlı oyundur.

Profesyonel anlamda ilk oyununu ise Nejat Uygur tiyatrosunda oynayan Öcek, oyunculuğu da Uygur'dan öğrenmiştir.

Çoğunlukla zengin adam, patron rollerinde oynayan Yıldırım Öcek, 2011 yılında arkadaşları ile beraber kurdukları bir toplulukla 'Kim Öle Kim Kala' adlı tiyatro oyunu ile turnelere çıktı.

Yıldırım Öcek, 2004 - 2009 yılları arasında senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı, yönetmenliğini Jale Atabey'in yaptığı "Avrupa Yakası" adlı dizide dergi patronu "Sadettin Yerebakan" karakterini canlandırırken Gazanfer Özcan, Hümeyra, Müşfik Kenter, Gönül Ülkü Özcan, Ata Demirer, Gülse Birsel, Engin Günaydın, Hasibe Eren, Tolga Çevik, Sarp Apak, Peker Açıkalın, Binnur Kaya, Rutkay Aziz ile birlikte oynadı.

Yapımcısı ve senaristi Birol Güven olan ve 2012 - 2015 tarihleri arasında TRT1'de yayınlanan "Zengin Kız Fakir Oğlan" dizisinde Sarp'ın babası karakterini canlandıran Öcek, dizide Ufuk Özkan, Ecem Özkaya Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal, Ayda Aksel, Mahir İpek, Gözde Okur, Ferdi Akarnur ve Kemal Kuruçay ile rol almıştır.

Öcek, 2014 yılında ise "Figüran" adlı sinema filminde Ceyhun Fersoy, Serenay Aktaş, Ferdi Kurtuldu, Erdal Cindoruk, Cem Kılıç, Umut Oğuz, Mehtap Bayri, Selma Hoşafçı, Veysel Diker, Ümit Yesin ile birlikte rol aldı.

Vefatının ardından oğlu Seçkin Öcek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, babasının çok keyifli yaşadığını, kendine ve ailesine iyi baktığını belirterek, "Babamdı ama en kral arkadaşımdı, nurlar içinde uyuyacak." dedi.

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur da Öcek'in Türk televizyonları ve Türk tiyatrosunun çok önemli, fedakar ve cefakar oyuncularından olduğunu söyledi.

Öcek ile 30 yıllık dostlukları bulunduğuna dikkati çeken Uygur, "Nejat Uygur Tiyatrosu'nda beraber çalışma şansına da sahip olduk." diye konuştu.

"CAN DOST" YILDIRIM ÖCEK

Yıldırım Öcek'in aynı zamanda komşusu olan ve Öcek'i "Can dost" olarak tarif eden oyuncu Selahattin Taşdöğen ise şunları söyledi:

"Demek ki karşı taraf çok daha iyi bir yer ki insanlar bu dünyayı beğenmeyip öteki tarafa gidiyorlar. Orada büyük bir kadro kuruldu, asıl oyun orada. Biz de zamanı gelince gideceğiz ve o oyuna dahil olacağız. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun."

Vecihe Öcek ile evli olan usta oyuncunun Feridun ve Eser Seçkin adlarında iki oğlu var.

Yıldırım Öcek, 30 Eylül 2018 tarihinde geçirdiği mide küçültme ameliyatından dolayı fenalaşarak 3 Ekim 2018 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 66 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, Yedikule Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yıldırım Öcek'in rol aldığı dizi ve fimler şöyle:

Çocuklar Duymasın - Kemal (2018)

Tatlı Bela - Hakan (2018)

Seksenler - Harun (2017)

Zengin Kız Fakir Oğlan - Timuçin (2014-2015)

Nekrüt (2008)

Ateşle Barut (2008)

Semum - Cengiz (2008)

Emret Komutanım (2008)

Baba Oluyorum (2007)

Küçük Hanımefendinin Şoförü (2006)

Küçük Hanımefendi (2006)

AB'nin Yolları Taştan - Münihli (2005)

Alanya Almanya - Avukat Şeref (2005)

Acı Hayat - Emlakçı (2005)

Beyza'nın Kadınları (2005)

Avrupa Yakası - Saadettin (2004-2009)

Neredesin Firuze - Dükkan sahibi (2003)

Patron Kim (2003)

Hürrem Sultan (2003)

Rus Gelin (2002)

Ekmek Teknesi (2002)

Berivan (2002

Aslı ile Kerem - Sendikacı Muzaffer (2002)

Altın Yumruk İstanbul'da (2001)

Tatlı Hayat (2001)

Ayrılsak da Beraberiz 1999)

Deli Yürek (1999)

Ruhsar (1997)

Böyle mi Olacaktı (1997)

Gurbetçiler - Relax Cihat (1996)

Babamın Günahı - Baba (1998)