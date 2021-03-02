“Avrupa Yerel Demokrasi Ortağı Onur Ödülü” ikinci kez Çoruk’a verildi

02 Mart 2021 Salı, 09:33

ÖDÜL TÖRENİ DİJİTAL ORTAMA GERÇEKLEŞTİ

Avrupa Konseyi’nin Fransa/Strasbourg şehrinde gerçekleştirilecek ödül töreni ve yıllık koordinasyon toplantısı, Covid-19 salgını sebebiyle, bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

“BU BAŞARI HEPİMİZİN”

Çoruk, “Bu güzel ödülü, İç Anadolu Belediyeler Birliğimiz, üye belediyelerimiz ve ülkemiz adına almaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Bu başarı hepimizin” dedi.