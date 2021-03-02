“Avrupa Yerel Demokrasi Ortağı Onur Ödülü” ikinci kez Çoruk’a verildi
Fransa/Strasbourg’da, Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu ve 47 üye ülkeden oluşan Avrupa Konseyi’nde, gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar ve yerel demokrasiye katkılarından dolayı “Avrupa Yerel Demokrasi Ortağı” ünvanı ve ödülü, ikinci kez İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Salim Çoruk'a verildi. “Avrupa Yerel Demokrasi Ortağı” ünvanı ve ödülünü ikinci kez alan Salim Çoruk “Bu başarı hepimizin” dedi.
ÖDÜL TÖRENİ DİJİTAL ORTAMA GERÇEKLEŞTİ
Avrupa Konseyi’nin Fransa/Strasbourg şehrinde gerçekleştirilecek ödül töreni ve yıllık koordinasyon toplantısı, Covid-19 salgını sebebiyle, bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
“BU BAŞARI HEPİMİZİN”
Çoruk, “Bu güzel ödülü, İç Anadolu Belediyeler Birliğimiz, üye belediyelerimiz ve ülkemiz adına almaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Bu başarı hepimizin” dedi.
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