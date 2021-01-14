Avrupa'da Anadolu Efes farkı!
Anadolu Efes: 99 - Khimki Moskova: 60
THY Euroleague’in 20. haftasında Anadolu Efes sahasında karşılaştığı Rus ekibi Khimki Moskova’yı 99-60’lık skorla mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Daniel Hierrezuelo xx, Milivoje Jovcic xx, Josip Radojkovic xx
Anadolu Efes: Shane Larkin xxx 15, Rodrigue Beaubois xx 9, Chris Singleton x 3, Yiğitcan Saybir x 2, Doğuş Balbay xx 4, Ertan Gazi x, Sertaç Şanlı xxx 19, Adrien Moerman xx 9, Buğrahan Tuncer xxx 12, Vasilije Micic xx 8, James Anderson xx 6, Bryant Dunston xxx 12
Başantrenör: Ergin Ataman
Khimki Moskova: Shved xxx 13, Errick McCollum xx 6, Karasev xx 4, Zaytsev x 2, Monia xx 6, Odinokov x, Voronov xx 5, Booker xx 10, Bertans x, Mickey xx 14
Başantrenör: Rimas Kurtinaitis
1. Periyot: 26-19 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 52-36 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 75-46 (Anadolu Efes lehine)
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