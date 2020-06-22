Avrupa'da ikinci dalga endişesiyle 'sağlık ordusu' kuruluyor

22 Haziran 2020 Pazartesi, 11:42

Avrupa ülkeleri, bir taraftan COVID-19 salgına karşı eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına hız verirken, diğer taraftan da muhtemel ikinci bir salgın dalgasına hazırlık amacıyla personelin tıbbi donanımını artırmanın yollarını arıyor. Bu bağlamda, yoğun bakım uzmanları kalıcı personel istihdam etmeye çalışırken, hastaneler her yerde konuşlandırılmaya hazır tıbbi profesyonellerden oluşan bir “sağlık ordusu” kurmayı hedefliyor.

Reuters'a konuşan Avrupa Yoğun Bakım Derneği (ESICM) başkan yardımcısı Maurizio Cecconi, “Bir sağlık ordusuna ihtiyacımız var” diyor. Cecconi'nin görevi, dünyanın dört bir yanında salgınla mücadele eden sağlık görevlilerini bir araya getirmek.

Milano'daki Humanitas hastanesinin yoğun bakım departmanına başkanlık eden Cecconi, sağlık personelinin yaptıkları işte daha esnek ve daha hareketli olması gerektiğini ifade ediyor.

İLK DALGAYA HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK

Birçok ülke, Mart ve Nisan aylarında ivme kazanan 1. dalga COVID-19 salgına hazırlıksız yakalandı ve bir taraftan personeli eğitmeye çalışırken diğer taraftan da personel sayısını artırmaya çalıştı.

Bazı hastaneler yoğun bakım servislerine yardım etmeleri için tıp öğrencileri ve hatta emekli doktorları görevlendirdi. Yoğun bakım üniteleri için daha fazla yatak ve gerekli ekipman sağlamak ise başlı başına zorlu bir işti. Bugünkü şartlar altında, sadece İtalya'nın yoğun bakım personel ve ekipman kapasitesini en az iki katına çıkarması gerekiyor.

ÖZEL PROGRAMLAR

Avrupa çapında neredeyse tüm hastaneler cerrahları, kardiyologları, iç hastalık uzmanlarını ve hemşireleri yoğun bakım departmanlarına taşıyarak yeniden eğitiyor.

ESICM başkanı ve Hollanda'daki Utrecht Üniversitesi Tıp Merkezi yoğun bakım departmanı sorumlusu Jozef Kesecioğlu, COVID-19 hastalarının nasıl ele alınacağı konusunda özel programlar düzenlediklerini ifade ediyor.

Kesecioğlu'nun Reuters'a yaptığı açıklamaya göre bu kurslar şimdilik hastaları yıkamak, ters çevirmek, akciğer kontrolleri ve rutin taramalar gibi daha az sorumluluk taşıyan işleri içeriyor. Yoğun bakım uzmanları ise tüplerin yerleştirilmesi veya mekanik ventilasyonun ayarlanması gibi en hassas işleri yapmaya devam ediyor.

Hollanda daha fazla vasıflı personel istihdam etmeye çalışıyor ve yoğun bakım işgücündeki yapısal boşlukları daraltmayı hedefliyor.