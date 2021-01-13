Avrupalı şirketler Kuzey Akım 2 boru hattı nedeniyle ABD'nin yaptırım riskiyle karşı karşıya

13 Ocak 2021 Çarşamba, 13:30

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Kuzey Akım 2 gaz boru hattının inşaasında yer aldığından şüphelendiği Avrupalı şirketlere bu ay yaptırım riskiyle karşı karşıya olduklarını belirtti.

İki kaynağın verdiği bilgiye göre şirketler yaptırım riskine Trump yönetiminin projeye karşı devam eden cezalandırıcı önlemlerinin son adımı olarak karşı karşıya kalacaklar.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir ABD hükümet kaynağı, "Şirketleri risklere karşı bilgilendirip, çok geç olmadan (projeden) çekilmeye çağırıyoruz" dedi.

ABD kaynağı, Dışişleri Bakanlığı'nın Perşembe ya da Cuma gününe kadar Rusya'dan Almanya'ya uzanan boru hattının inşaasına yardım eden şirketlere dair bir rapor açıklamasını beklendiği bilgisini verdi.

Kaynağa göre raporda alacak şirketler, boru hattının deniz altında inşaasına yardım eden ya da projenin inşaat ekipmanlarını onaylayan ve sigorta sağlayan şirketler olabilir. Bu şirketler eğer çalışmalarını bırakmazlarsa mevcut yasalara göre ABD yaptırımları riskiyle karşı karşıya kalabilirler.

Kuzey Akım 2'den henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Proje 11 milyar dolar değerinde.

Trump yönetimi, Ukrayna'ya geçiş ücreti ödenmesinin önüne geçecek olan Kuzey Akım 2 boru hattına Rusya'nın Avrupa'daki ekonomik ve politik etkinliğini artıracağını söyleyerek karşı çıkıyor.

Trump yönetimi aynı zamanda Rusya'nın boru hattından gelen doğal gazla rekabet içerisinde olan ABD sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG) ithal etmesi için Avrupa'yı baskılıyor.

Kaynak: Reuters