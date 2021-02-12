Avrupa'nın en büyük Apple mağazası İstanbul'da açılacak: İş ilanları yayınlandı

12 Şubat 2021 Cuma, 16:16

Teknoloji devi Apple'ın Türkiye'de iki adet fiziksel mağazası bulunuyor. Her ikisi de İstanbul’da yer alan mağazaların üçüncüsü Kadıköy, Caddebostan'da açılacak.

Türkiye'de açılacak üçüncü Apple mağazası, aynı zamanda Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyüğü olacak.

Şirket, “Apple’da Kariyer” adlı internet sitesinde yeni iş ilanlarını yayınladı. Şirketin söz konusu iş ilanlarında 17 farklı pozisyon yer alıyor.

Posizyonlar ise başlıca şu şekilde; Mağaza Lideri, Pazar Lideri, Genius, Teknik Uzman, Müdür, Operasyon Eksperi gibi yeni mağazanın doğrudan yönetiminden sorumlu olacak kişiler de bulunuyor.

Önümüzdeki aylarda açılması beklenen dört katlı Apple mağazasının resmi açılış tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.