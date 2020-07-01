Avrupa’ya ihracatta düşüş yüzde 44’ü buldu

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Türkiye İstatistik Kuru-mu’nun (TÜİK) “Dış Ticaret İstatistikleri, Mayıs 2020” raporuna göre, mayıs ayında 2019’un aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 40.9 azalarak 10 milyar dolar, ithalat yüzde 27.8 azalarak 13.4 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı yüzde 102.7 artarak 3.4 milyar dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 90.9’dan yüzde 74.5’e geriledi. İlk 5 ayda ise ihracat yüzde 19.7 azalarak 61.6 milyar dolar, ithalat yüzde 5.2 azalarak 82.6 milyar dolar oldu.

Mayıs ayına Türkiye’nin ihracat pazarları açısından bakınca ana pazar olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ciddi sorunlar olduğu görülüyor. AB’ye ihracat, mayıs ayında yüzde 44.3 azalarak yaklaşık 4 miyar dolar, ilk 5 ayda da yüzde 24.3 düşüşle 25.3 milyar dolar oldu.

İSPANYA’DA KAYIP ÇOK

Bu kapsamda ülke bazında en büyük pazar olan Almanya’ya ihracat, mayısta yüzde 41.8 azalarak 919 milyon dolar, ilk 5 ayda da yüzde 18.8 düşerek 5.8 milyar dolara indi. Mayısta AB üyelerinden İspanya’ya yapılan ihracattaki düşüş ise yüzde 65’i (271 milyon dolar) buldu.



