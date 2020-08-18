Avukat, baba ve ablasını öldürenlerin yakalanmasını istiyor

18 Ağustos 2020 Salı, 02:00

Özkahraman ailesinden 4 kişi, 31 Mart 2019’da yerel seçimlerde köyde muhtar adayı olan 2 kişinin akrabaları olmasından dolayı muhtarlık seçimlerinde oy kullanmayacaklarını beyan ederek oy kullanmadı. Seçimde oy kullanmadıkları için seçimi kaybeden muhtar adaylarından Emre Yalçın ve ailesinin, kendilerine karşı husumet beslemeye başladığını belirten Vahit Özkahraman, “Seçimden 1.5 ay sonra abim Çermik’te evinin önünde Yalçın ailesine mensup 2-3 kişi tarafından darp edildi. Darp raporunu almak için gittiğimiz hastaneye bu kişilerden biri geldi. Orada yaşanan arbede sırasında bu şahıs bıçakla yaralandı. Çok ciddi bir yaralama olmadığı için 2 gün sonra taburcu edildi. Bizi barıştırmak için araya kanaat önderleri girdi. Yalçın ailesi, bizden 500 bin TL kan parası ve o gün bizimle hastanede olan 6 ailenin tamamının Çermik’ten gitmesini istedi. Kanaat önderleri de, ‘Bağınızı bahçenizi ekmek için gerekli dönemler de köyünüze dönersiniz’ dediler. Ailem de olayların daha fazla büyümemesi adına şartları kabul etti” diye konuştu.

‘DETAYLI ARAMA YOK’

Olaydan 8 ay sonra köye giden anne, baba ve ablasının bahçede çalıştıkları sırada, Yalçın ailesine mensup 6 kişi tarafından öldürüldüğünü söyleyen avukat Özkahraman, “Saat 10.00 gibi tarlanın ve yolun etrafını sararak aileme uzun namlulu silahlarla ateş ediyorlar. Annem yara almadan kurtuluyor ama babam ve ablam olay yerinde hayatını kaybediyor. Babam ve ablam 4 oy için öldürüldü. Dosyada şu an gizlilik var. Olayda yer alan Emre Yalçın’ın da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanırken diğer 2 kişi hâlâ firarda. Bu 2 kişinin yakalanması için detaylı bir arama yok. 2 ay öncesine kadar kendilerinin ve akrabalarının evlerinde saklanıyorlardı” açıklamasında bulundu.

TEHDİT DEVAM EDİYOR

Yalçın ailesinin olaydan sonra tehditlerine devam ettiğini vurgulayan Özkahraman şöyle konuştu: “Olaydan sonra, bankalarda para transferinin yapıldığı zırhlı araçlar gibi bir araç satın aldılar. Evimizin önünden geçerken evimizi kameraya alıyorlar. Anneme ‘İfadeni geri al, çok sıkıntı yaşarsın, 3 tane çocuğun var’ diyerek tehdit etmişler. Her gün tweet’lerimin altına yazıyorlar. Hâlâ tehditlere devam ediyor. Bu 2 kişinin yakalanması için çalışma yapılmalı. Can güvenliğimiz tehlikede. Gecenin bir vakti gelip saldırı yaparlarsa kimsenin ruhu bile duymaz.”