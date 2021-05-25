Avukat Can Atalay, yeniden görülmeye başlanan Soma davasında FETÖ iddiasına dikkat çekti
Yeniden görülmeye başlanan Soma davasının ikinci duruşmasında madenci yakınları, mahkeme başkanına “Sanıklar hâlâ madenlerde. İkinci katliama hazırlık yapıyorlar” dedi.
Manisa Soma’da 13 Mayıs 2014’te meydana gelen ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciasının ikinci duruşması dün görüldü. Davada “Olası kastla insan öldürme” suçundan ceza alan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Yönetim Kurulu üyesi Haluk Evinç ve mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu’nun, Yargıtay 12’nci Dairesi’nin ocak ayında verdiği karar doğrultusunda “bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma” suçundan yeniden yargılanmalarına başlandı.
Mütalaasını açıklayan savcı, mütalaada Can Gürkan, Efkan Kurt ve Adem Ormanoğlu’nun bilinçli taksirle çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan cezalandırılmaları, Haluk Evinç’in ise beraatını istedi.
‘O İDDİA ARAŞTIRILSIN’
Madencilerin avukatı Can Atalay, sanık Can Gürkan’ın ilk yargılamadaki “FETÖ yaptı” savunmasını ve gazeteci Barış Pehlivan’ın gündeme getirdiği “davanın bir siyasetçi aracılığıyla FETÖ’ye yıkılması” iddiasını anımsattı. Atalay, “Barış Pehlivan, haberinde, bir milletvekilinin elçi olarak bir yargı mensubu ile görüştüğünü, Soma Katliamını FETÖ kumpası olarak nitelendirildiği takdirde, bu yargı mensubunun paraya boğulacağını yazmış. Neden soruşturmuyorsunuz?” dedi. Atalay, “Siyasetçi, Erdoğan değil, onun nüfuzu kullanılıyor olabilir. Yazıda bir gönül ilişkisinden bahsediliyor. Bu bir adrese işaret ediyor” diye konuştu.
SIRTINI DÖNDÜ
Avukat Nergis Tuba Aslan, reddi hâkim talebinde bulundu. Aslan, “Mahkeme başkanı ve 2 üyeyi reddediyoruz. Savcının mütalaası da evlere şenlik. Zaten bozma kararını bire bir kopyalamış. Haluk Evinç, daha fazla insanın ölümünden ve yaralanmasından sorumludur. Herkes burada sanıklar yok. Sanıksız yargılama yapıyorsunuz” diye konuştu. Mahkeme heyeti, avukatların bilirkişi raporu alınması ve gazetede çıkan iddiaların araştırılması konusundaki kovuşturmanın genişletilmesi talebini reddetti.
Duruşmaya SEGBİS ile katılan Can Gürkan’ın ekrana sırtı dönük oturması tepkiye yol açtı.
10 PARMAĞIM DA YAKANIZDA
Duruşmada söz alan madenci yakınları mahkeme heyetinden adaletli olmalarını istedi. Yaşamını yitiren bir madencinin eşi, “Sabahtan bu yana size söylenen sözler bana söylenseydi salonda duramazdım. 10 parmağımın 10’u da yakanızda” dedi. Yaşamını yitiren bir madencinin oğlu “Defteri kapatıp tozlu bir tarihe gömmeye çalışıyorsunuz” derken, oğlunu genç yaşta toprağa veren baba ise “İkinci cinayeti siz işlediniz. Vicdanınız varsa vereceğiniz karar bir milat olacaktır” diye adalet çağrısı yaptı.
Bir sonraki duruşma 14 Haziran Pazartesi saat 09.00’da yapılacak.
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