Avukat Feyza Altun: 7 yaşımdan 12 yaşıma kadar istismara uğradım
Avukat Feyza Altun, Twitter'dan 7 yaşından 12 yaşına kadar N.Ç. isimli bir akrabası tarafından istismara uğradığını açıkladı. Elinde şahsın itiraflarına dair ses kayıtları olduğunu da ifade eden Altun, "Ses kaydını burada yayınlayacağım. Aman sanılmasın unuttum, adli tıp raporunu bekliyorum" dedi.
Aktivist ve avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı tweetlerle, çocuk yaşta uğradığı istismarı ifşa etti.
N.Ç. isimli akrabası tarafından 7 yaşından 12 yaşına kadar istismara uğradığını anlatan Altun, elinde istismarın itiraf edildiği ses kayıtlarının da olduğunu ifade etti. Ses kaydını ve istismarcı akrabasının ismini açıklayacağını kaydeden Altun, “Aman sanılmasın unuttum, adli tıp raporunu bekliyorum” dedi.
‘SEN BENİ SEVERDİN DEDİĞİNDE’ DELİYE DÖNDÜM
Feyza Altun’un paylaşımları şu şekilde:
"Beni çocukken istismar eden akrabam N.Ç. (Ne zaman adımı açıkça yazacak diye uykuların kaçsın çünkü yazacağım).Ses kaydında itiraf edip “Ben çocuktum (19) cahildim ama sen (7) de beni severdin” dediğinde deliye dönmüştüm."
"Sonra onun kız kardeşleri ablam dediğim insanlar benim o yaşta ona sarıldığım fotoları bulup dava hazırlığı yapmışlar. Bir tanesi de bilinçli anne takılıyor kızıyla bloglar falan ama bilinçten zerre eser yok. Söylediğimde beni her yerden engellemişti. Onu da konuşacağız."
KİMSE BİR ŞEY YAPMADI
"Hani bak sarılıyor, olduysa gönlü vardır gibisinden. Tekrar ediyorum başladığında yediyim, ki sanırım daha öncesi de var hayal meyal bende… 12 yaşımda artık tepki verip ondan kaçıp evimize girmesini anneme yasaklattım ve akrabalarıma anlattım. Kimse bir şey yapmadı."
"Bu sene olayı ortaya çıkardığımda (konuşmak hiç de kolay değildi) şey dediler o sene evlendi NÇ; kıskançlığından yaptı. Ben o sıra 11/12 yaşındayım."
"SES KAYDINI BURADAN YAYINLACAĞIM"
"Tabi g....le güldüm ve o savunmayı yapacakları günü bekliyorum. Ses kaydını burada yayınlayacağım. Sadece ne kadar ileri gidip ne kadar saçmalayacaklar onu bekliyorum. Aman sanılmasın unuttum, adli tıp raporunu bekliyorum."
"Ses kaydında şöyle bi kısım var , konuşma başlıyor asla fiil dile getirilmiyor ben soruyorum: Senin kızına yapsalar ne yapardın? “Çeker vururdum Feyza hala geceleri uyuyamıyorum, çek vur beni Feyza…. Gençtim, cahildim. Sen sanıyor musun ben huzurluyum, yüz yüze görüşelim.”
"SİZLER DE BİRER ÇOCUK İSTİSMARCISISINIZ"
"O ablaları o akrabaları bunları dinleyince ne olacaaaaak göreceğim, bekliyorum. Hepiniz bu yaptıklarınızla rezil olacaksınız. Unutmayın, rehavete kapılmayın. O zaman akrabalarımı da tek tek yazacam kim ne dedi. Sizler de birer çocuk istismarcısısınız."
"Öyle ya bu güzel günde aklıma geldi de keyfinizi kaçırayım dedim."
"SEN BENİM ABİMDİN"
"O yüzden arkadaşlar hangi kadın ve erkek çocukluğuna dair böyle bir şey anlatsa inanırım. Kimi unutmaya çalışır kimi anlatmaya korkar. Ben senelerce terapi gördüm. Hala yazarken elim ayağım titriyor. Ben ona aynı acıyı yaşatacağım çünkü tek isteğim pişmanlık görmekti, özürdü."
"Sen de beni severdin dedi. Benim sevgimi sen çok yanlış anlamışsın. Sen benim abimdin."
Video Haberler
- Çarşıyı karıştıran olay! Önce tükürdü sonra ateş etti
- İstanbul’da film sahnelerini aratmayan gasp
- ABD savaş gemisi Boğaz'dan böyle geçti
- Dev yılanların dansı böyle görüntülendi
- Binali Yıldırım'a olay gönderme
- Sahibinden 10 milyon liraya satılık köy
- İzmir'de korkunç cinayet
- Düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
- Reklam tabelası 10 aracın üzerine böyle düştü!
- İran’da askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 5 ölü
En Çok Okunan Haberler
- Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolarlık kredi açıklaması
- Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil açıklaması
- Yavaş'tan Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın'a yanıt
- Sigara ve alkollü içkiler için 'ÖTV' kararı
- Sera Kadıgil CHP'den istifa etti! İşte yeni partisi
- Erkek farelere doğum yaptırdılar!
- Peker’in sosyal medya hesaplarına erişim engeli talebi
- Cumhuriyet'ten 00.00 konseri
- Şampiyonlar Ligi'nin Exxeni belli oldu
- Soylu, SBK uçağı ile kaç kez uçtu?