Avukatı yanağından ısıran sanığa 2,5 yıl hapis cezası

11 Mayıs 2021 Salı, 17:22

Olay, 27 Temmuz 2018’de Orhaneli’nin kırsal Göynükbelen Mahallesi’nde meydana geldi. Bursa Barosu avukatlarından Cüneyt Bülent Şeker, haciz işlemi için Ömer Konuk’un evine gitti. Haciz memurlarını gören Ömer Konuk ve annesi Sevim Konuk, yetkililere direndi. Çıkan arbede sırasında Ömer Konuk, Şeker’i yanağından ısırdı. Sevim Konuk ise yetkilileri bıçakla tehdit etti. Olayın ardından Ömer Konuk ve annesi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen anne ve oğlu, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



ANNE VE OĞLUNA CEZA



Haklarında Orhaneli Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten yaralama, yargı görevi yapan kişilere görevini yaptırmamak için direnme, kamu görevlisine hakaret ve mala zarar verme’ suçlarından dava açılan Ömer ve Sevim Konuk'un yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya Cüneyt Bülent Şeker, Ömer ve Sevim Konuk ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, Ömer Konuk’a kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sevim Konuk ise ‘yargı görevi yapan kişilere görevi yaptırmamak için direnme’ suçunu bıçakla işlediği gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.