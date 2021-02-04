Avustralya Açık’a teknolojik önlem

04 Şubat 2021 Perşembe, 20:57

8 Şubat’ta başlayacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda maçlarda görevli çizgi hakemlerinin yerine hoparlörlerin kullanılacağı belirtildi.



Sport Business’da yer alan haberde, Avustralya Açık’ta uygulanacak koronavirüs önlemleri kapsamında hakem sayısının azaltıldığı açıklandı. İlk kez bir grand slam tenis turnuvasında kullanılacak hoparlör sisteminde yerleştirilen kameralar sayesinde maçın canlı takip edilerek kural hatalarının belirleneceği ve hoparlörlere önceden kaydedilmiş seslerin hata olup olmayacağını söyleyeceği ifade edildi. Maç esnasında sahada sadece sandalye hakemi ve oyuncuların olacağı, çizgi hakemleriyle birlikte top toplayıcılarından da sahada olmayacağı kaydedildi. Oyuncuların topun çizgide sekip sekmediğine ilişkin yapacakları itirazlarda, sandalye hakeminin uygun bulması halinde görüntünün ekrana yansıtılacağı belirtildi.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nın direktörü Craig Tiley, ABC’ye verdiği demeçte, ‘’ Avustralya Açık’ı düzenleme konusunda son derece eminiz. Buradaki tenisçiler ve destek ekipleriyle birlikte bir süre çalışacağımızı biliyoruz ve sorun çıkma ihtimalini çok düşük görüyoruz. Şu anki tek hedefimiz planladığımız şekilde turnuvayı düzenlemek ve ana plana uymak. ‘’ ifadelerini kullandı.

Öte yandan Avustralya Açık Tenis Turnuvası’na ev sahipliği yapan karantina otellerinden birisinde çalışan görevlilerden birinde koronavirüs tespit edilmesi sonrasında dün oynaması gereken hazırlık turnuvası maçları ertelendi.