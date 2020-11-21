Avustralya açıkta büyük tehlike

21 Kasım 2020 Cumartesi, 14:40

18 Ocak’ta başlaması planlanan Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nın, Avustralya’daki vaka sayılarının tekrar artmaya başlaması sebebiyle şubata ya da marta ertelenebileceği belirtildi.

Guardian’da yer alan haberde, Avustralya’daki koronavirüs protokolleri sebebiyle turnuvanın ertelenebileceği ifade edildi. Oyuncuların 14 Aralık’ta ülkeye geleceklerinin kararlaştırıldığı ancak alınan kararlar sonrasında oyuncuların gelişinin ileri bir tarihe alındığı belirtildi. Victoria Eyalet Hükümeti Başbakanı Daniel Andrews, yaptığı açıklamada; ‘’ Önümüzdeki yılın başlarında Avustralya Açık’ı yapacağımıza eminim. Turnuvanın başlangıç tarihi ve düzenlemeler henüz kararlaştırılmadı ancak turnuvaya ilişkin kararları alır almaz açıklama yapacağız. ‘’ dedi. Daniel Andrews ayrıca turnuvanın ertelenmesinin ciddi olarak görüşüldüğü ancak resmi kararın henüz alınmadığını söyledi.