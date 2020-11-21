Avustralya açıkta büyük tehlike
18 Ocak’ta başlaması planlanan Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nın, Avustralya’daki vaka sayılarının tekrar artmaya başlaması sebebiyle şubata ya da marta ertelenebileceği belirtildi.
18 Ocak’ta başlaması planlanan Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nın, Avustralya’daki vaka sayılarının tekrar artmaya başlaması sebebiyle şubata ya da marta ertelenebileceği belirtildi.
Guardian’da yer alan haberde, Avustralya’daki koronavirüs protokolleri sebebiyle turnuvanın ertelenebileceği ifade edildi. Oyuncuların 14 Aralık’ta ülkeye geleceklerinin kararlaştırıldığı ancak alınan kararlar sonrasında oyuncuların gelişinin ileri bir tarihe alındığı belirtildi. Victoria Eyalet Hükümeti Başbakanı Daniel Andrews, yaptığı açıklamada; ‘’ Önümüzdeki yılın başlarında Avustralya Açık’ı yapacağımıza eminim. Turnuvanın başlangıç tarihi ve düzenlemeler henüz kararlaştırılmadı ancak turnuvaya ilişkin kararları alır almaz açıklama yapacağız. ‘’ dedi. Daniel Andrews ayrıca turnuvanın ertelenmesinin ciddi olarak görüşüldüğü ancak resmi kararın henüz alınmadığını söyledi.
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli, erken seçim çağrısı yapacak
- İçişleri'nden kısıtlamaya ilişkin yeni açıklama
- Bülent Arınç'tan bu kez de Alaattin Çakıcı çıkışı
- Arınç'ın sözleri ortakları gerdi: 'Cumhur' karıştı
- Anketi açıkladı, Erdoğan'a 'emekli ol' mesajı verdi!
- AKP’li Başkan temeli şeyh ile attı
- Herkes yasak sandı şehir boş kaldı
- Çatışmadan Yükselen Kuşkular
- Pompeo’nun Patrikhane ziyaretinin asıl hedefi ne?
- Erdoğan: Kendimizi Avrupa'da görüyoruz
Video Haberler
- Levyeli saldırgan kamerada: Selektör yapınca sinirlendim
- Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
- Antalya'da turistlerin taciz iddiası ortalığı karıştırdı
- İzmir'de dehşet dolu anlar!
- İstanbul'da 'muhabbet' cezayla bitti
- Fatih Portakal'dan kıskandıracak paylaşım
- AKP destekçisi kadını sus pus eden soru!
- AKP'li ismin iddiasını çürüten görüntüler!
- Sahibi tarafından terk edildi! Bakanlık devrede
- Mahalleli ve motosikletli kuryeler tarafından dövüldü
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli, erken seçim çağrısı yapacak
- İçişleri'nden kısıtlamaya ilişkin yeni açıklama
- Bülent Arınç'tan bu kez de Alaattin Çakıcı çıkışı
- Arınç'ın sözleri ortakları gerdi: 'Cumhur' karıştı
- Anketi açıkladı, Erdoğan'a 'emekli ol' mesajı verdi!
- AKP’li Başkan temeli şeyh ile attı
- Herkes yasak sandı şehir boş kaldı
- Çatışmadan Yükselen Kuşkular
- Pompeo’nun Patrikhane ziyaretinin asıl hedefi ne?
- Erdoğan: Kendimizi Avrupa'da görüyoruz