Avustralya Açık’ta favoriler kazandı

08 Şubat 2021 Pazartesi, 11:14

Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık’ta ilk gün eşleşmelerinde erkeklerde Stan Wawrinka ve Dominic Thiem, kadınlarda ise Naomi Osaka, Serena Williams ve Venus Williams bir üst tura yükseldi.



Avustralya Açık’ta ilk gün geride kalırken Emil Ruusuvuori’ye beş set sonunda mağlup olan Gael Monfils sürpriz bir şekilde elendi. Dünya 17 numarası Stan Wawrinka, Pedro Sousa’yı üç set sonunda 6-3,6-2 ve 6-4 ile mağlup ederek ikinci turda Marton Fucsovics’in rakibi oldu. Dünya sıralamasında üç numara olan Dominic Thiem de ilk turda sorun yaşamadı. Avusturyalı tenisçi rakibi Mikhail Kukushkin’e 7-6, 6-2 ve 6-3 ile üstünlük sağlayarak bir üst tura yükseldi. Dünya 1 numarası Novak Djokovic turnuvadaki ilk maçına bugün, dünya 2 numarası Rafael Nadal ise yarın çıkacak.

KADINLARDA FAVORİLER TURLADI

Avustralya Açık’ın ilk gününde kadınlarda da favori isimler kazandı. Venus Williams rakibi Kirsten Flipkens’i 7-5 ve 6-2 ile mağlup ederek ikinci turda Sara Errani’nin rakibi oldu. Dünya üç numarası Naomi Osaka ise Anastasi Pavlyuchenkova’ya 6-1 ve 6-2 ile üstünlük sağlayarak bir sonraki turda Caroline Garcia ile eşleşti. Avustralya Açık’ı son olarak 2015’te kazanan Serene Williams da ilk turda zorlanmadı. Alman rakibi Laura Siegemund’u 6-1’lik iki setle mağlup eden Williams, Nina Stojanovic’in rakibi oldu. Dünya 1 numarası Ashleigh Barty turnuvadaki ilk maçını yarın Danka Kovinic ile oynayacak.