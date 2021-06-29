Avustralya Başbakan Yardımcısı Joyce'a maske takmadığı için para cezası
Avustralya Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce ülkede koronavirüs tedbirlerini ihlalden ceza alan en üst düzey isim oldu.
Avustralya Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce, Sydney şehrinin 500 kilometre kuzeyinde uğradığı bir akaryakıt istasyonunda maske takmadığı için bir vatandaş tarafından ihbar edildi. Olay yerine giden polisin incelemesi sonucu '54 yaşındaki bir adamın akaryakıt istasyonundaki dükkanda maske takmadığı' tespit edildi.
Sputnik'in aktardığına göre, polis açıklamasında adı verilmeyen Joyce'a koronavirüs tedbirlerine rağmen kamu sağlığını tehlikeye attığı için 200 Avustralya doları, yani 151 dolar para cezası kesildi.
Sky News'e röportajında olayı doğrulayan Joyce, havalimanına giderken benzin almak için akaryakıt istasyonunda durduğunu, ödeme yapmak için kasaya yöneldiğini ve 30 saniye sonra, bu sırada maske takmamasının kendisine 200 Avustralya dolarına patladığını anlattı; "Hayat böyle işte" dedi.
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