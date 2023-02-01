Avustralya’da çiftleşmek için canını hiçe sayan keseli kedinin soyu tükeniyor

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 18:51

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 19:52

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Avustralya’da yapılan bir araştırma, keseli kedi (Dasyurus hallucatus) olarak bilinen ve soyu tükenmekte olan hayvan türünün erkeklerinin, uyku yerine seksi tercih etmesinin ölmelerine yol açtığını gösterdi.

Araştırmaya göre çiftleşmek için uzun bir yol kat etmek zorunda kalan erkek hayvanlar, bu yüzden uykularından vazgeçiyor.

BBC’den Kelly Ng’nin aktardığına göre yırtıcı keseliler ailesine ait olan bu hayvanların bir kez çiftleştikten sonra öldüğü ortaya çıktı.

Türün dişi canlıları ise dört yıl boyunca üreyebiliyor.

Queensland Üniversitesi ile birlikte araştırmayı yapan Sunshine Coast Üniversitesi’nden kıdemli araştırmacı Christofer Clemente, “Çiftleşmek için içgüdüleri çok güçlü olduğu için uzun bir yol kat etmek zorunda kalıp, dişi bulmak adına uykularından vazgeçiyorlar” dedi.

Avustralya’nın kuzeyinde yer alan Groote Eylandt adasındaki hayvanları inceleyen uzmanlar, türün erkek ve dişilerine konum bildiren sırt çantaları takıp, 42 gün boyunca veri topladılar.

Bazı erkek keseli kedilerin bir gecede 10 kilometreden fazla yürüdüğü ortaya çıktı; bu da adım mesafeleri kıyaslandığında, bir insanın ortalama 40 kilometre yürümesi anlamına geliyor.

Aynı zamanda bakımları ve temizliklerine bu süreç içinde fazla özen göstermedikleri için dişilerden daha çok parazit çektikleri bulundu.

Araştırmanın baş yazarı olan Joshua Gaschk, yorucu çiftleşme sezonunun ardından hayvanların uykusuzluk yüzünden kendilerini toparlayamadığını, bu yüzden de araba kazası ve yorgunluk ya da daha kolay av haline dönüşme gibi sebeplerden öldüklerini açıkladı.

Papua Yeni Gine’de de görülen bu hayvanların uykusuzluğun bedenlerinde yol açtığı etkilerin daha iyi araştırılması gerektiği vurgulandı.

Avustralya Vahşi Yaşam Gözlemevi’ne göre ülkede keseli kedilerden sadece 100 bin hayvan kaldı; bu sayının da hızla düştüğü görülüyor.