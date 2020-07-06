Avustralya'da ikinci dalga korkusu: 100 yıl sonra ilk defa eyalet sınırı kapanacak

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 13:23

Avustralya’da son günlerde koronavirüs vakalarının artmasıyla beraber, ülkenin en kalabalık iki eyaleti arasındaki sınırlar kapatılacak. Yeni Güney Galler ve Victoria eyaleti yetkilileri, Melbourne’de vakaların artması sebebiyle sınırları 100 yıl sonra ilk kez kapatma kararı aldı.

EN SON İSPANYOL GRİBİ SALGININDA KAPATILDI

Haziran ayının ortasından bu yana günlük ortalama dokuz vakanın tespit edildiği Avustralya’da, geçtiğimiz hafta günlük vaka sayısının 100’ü aşması nedeniyle tedbirler sıkılaştırıldı. Vakaların yüzde 95’inin kaydedildiği Victoria eyaletinin başkenti Melbourne’de enfeksiyonların artmasının sonucu olarak, en son 1919 yılında İspanyol gribi salgınında kapatılan sınırın, 100 yıl sonra yeniden kapatılması kararlaştırıldı.

REKOR ARTIŞ TESPİT EDİLDİ

Pazartesi günü, Avustralya’da 127 yeni vaka kaydedildi, iki kişi korona virüsü nedeniyle öldü. Ülkede vaka sayılarında rekor artışın tespit edilmesinin ardından Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, “Virüsü kontrol altına almada karşılaştığımız zorlukla göz önünde bulundurulduğunda bu çok doğru bir karar” dedi.

Yetkililer, sınırın ‘süresiz olarak’ kapatılacağını duyurdu.

‘EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR DURUM’

“Bu Avustralya’da eşi benzeri görülmemiş bir durum” diyen Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian ise, vatandaşların sınır geçişleri için başvuruda bulunabileceğini ancak gecikmelerin yaşanabileceğini dile getirdi.

Kaynak: Gazete Duvar