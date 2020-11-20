Avustralya'da meteorun düşme anı kamerada
Avustralya'da araştırma gemisinin kamerasına takılan bir meteor geceyi adeta gündüze çevirdi.
Avusturalya'da meteor düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ülkenin Tazmanya kıyılarında araştırma için bulunan CSIRO RV Investigator adlı geminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, düşen meteor geceyi adeta gündüze çevirdiği görüldü.
"DÜŞÜŞÜNÜ GÖRMEK BÜYÜK ŞANS"
O anları anlatan araştırma geminin Sehayat Müdürü John Hooper, meteorun düşüşünü kaydetmeleri konusunda şanslı olduklarını söyleyerek “Canlı yayın görüntülerini incelerken gördüklerimiz bizi hayrete düşürdü, meteorun boyutu ve parlaklığı inanılmazdı” dedi. Geminin Astronomi ve Uzay Bilimi sorumlusu Glen Nagle ise “Her gün 100 tondan fazla doğal uzay enkazı Dünya atmosferine giriyor. Çoğu, güney okyanusu gibi ıssız bir bölgede meydana geldiğinden görünmüyor” diye konuştu.
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