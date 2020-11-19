Avusturalya’da savaş suçu soruşturması: ‘39 Afgan sivil öldürüldü’
Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş suçu işlediğine dair iddiaları soruşturan Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi (IGADF) tarafından hazırlanan rapor, 39 Afgan sivilin öldürüldüğünü ortaya koydu.
Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi'nin (IGADF) 4 yıllık bir soruşturmanın sonucunda hazırladığı ve Afgan sivillerin yasa dışı olarak öldürüldüğünü belgeleyen "güvenilir kanıtların" yer aldığı rapor, Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell tarafından açıklandı.
Soruşturmada 57 olay incelenirken, 400’den fazla tanık dinlendi. Rapora göre 2005 ile 2016 yılları arasında “mahkum, çiftçi veya sivil” cinayetleri nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen askerlerin 39 Afgan sivili haksız bir şekilde öldürdüğü tespit edildi.
‘ASLA KABUL EDİLEMEZ’
Genelkurmay Başkanı Angus Campbell, “Sivillerin ve tutukluların yasa dışı bir şekilde öldürülmesi asla kabul edilemez” dedi.
Raporda yer alan yasa dışı cinayetlerin hiçbirinin “savaşın harareti içinde” tanımlanmadığını ve cinayetlerin bilinçli işlendiğine vurgu yapan Campbell, “Raporda faillerin olayları kafası karışmış veya istemeyerek yaptıklarına dair hiçbir bulgu yok” diye konuştu.
Raporu hazırlayan ADF Genel Müfettişi Tümgeneral Paul Brereton, meselelerin mahkemeye çıkmadan önce bile Federal Hükümetin, Afganistan'daki kurbanların ailelerine tazminat ödemesi gerektiğine inandığını bildirdi.
Fotoğraf: Reuters
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı devam ediyor!
- AKP'nin 'Yelizi'nden Çakıcı-Kılıçdaroğlu yorumu
- Son ankette ittifakların oy oranı belli oldu
- Davutoğlu, iktidara destek şartlarını açıkladı
- Enginyurt, Kılıçdaroğlu'na attığı destek tweetini sildi
- İYİ Parti'li vekiller oy oranlarını açıkladı
- Sözcü'den açıklama: Sözcü Burak Akbay'ındır
- Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması
- Menemen Belediye Başkanı, CHP'den istifa etti
- Koronavirüs bulaşma riskini azaltan yöntem belli oldu
Video Haberler
- Türk zeytinyağı yerine Afrin yağı pazarlanıyor
- Şaşkına çeviren para! Anlayınca derin bir nefes aldı
- Madenciler patronun kaçak kömür kamyonunu yakalattı
- İkinci kez cam filmle yakalanan sürücüden ilginç savunma
- Avrasya Araştırma'dan Çakıcı tepkisi
- AKP'li Mehmet Metiner, Alaattin Çakıcı’yı savundu
- Karadeniz Bölgesi’nin CHP’li başkanlarından sert tepki
- Delil olarak sunuldu! Azerbaycanlı modele darp anı
- Tilkilerle olan arkadaşlığı büyük ilgi gördü
- İstanbul'da panik anları! Cep telefonuyla kaydedildi
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı devam ediyor!
- AKP'nin 'Yelizi'nden Çakıcı-Kılıçdaroğlu yorumu
- Son ankette ittifakların oy oranı belli oldu
- Davutoğlu, iktidara destek şartlarını açıkladı
- Enginyurt, Kılıçdaroğlu'na attığı destek tweetini sildi
- İYİ Parti'li vekiller oy oranlarını açıkladı
- Sözcü'den açıklama: Sözcü Burak Akbay'ındır
- Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması
- Menemen Belediye Başkanı, CHP'den istifa etti
- Koronavirüs bulaşma riskini azaltan yöntem belli oldu