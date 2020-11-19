Avusturalya’da savaş suçu soruşturması: ‘39 Afgan sivil öldürüldü’

19 Kasım 2020 Perşembe, 10:59

Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi'nin (IGADF) 4 yıllık bir soruşturmanın sonucunda hazırladığı ve Afgan sivillerin yasa dışı olarak öldürüldüğünü belgeleyen "güvenilir kanıtların" yer aldığı rapor, Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell tarafından açıklandı.

Soruşturmada 57 olay incelenirken, 400’den fazla tanık dinlendi. Rapora göre 2005 ile 2016 yılları arasında “mahkum, çiftçi veya sivil” cinayetleri nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen askerlerin 39 Afgan sivili haksız bir şekilde öldürdüğü tespit edildi.

‘ASLA KABUL EDİLEMEZ’

Genelkurmay Başkanı Angus Campbell, “Sivillerin ve tutukluların yasa dışı bir şekilde öldürülmesi asla kabul edilemez” dedi.

Raporda yer alan yasa dışı cinayetlerin hiçbirinin “savaşın harareti içinde” tanımlanmadığını ve cinayetlerin bilinçli işlendiğine vurgu yapan Campbell, “Raporda faillerin olayları kafası karışmış veya istemeyerek yaptıklarına dair hiçbir bulgu yok” diye konuştu.

Raporu hazırlayan ADF Genel Müfettişi Tümgeneral Paul Brereton, meselelerin mahkemeye çıkmadan önce bile Federal Hükümetin, Afganistan'daki kurbanların ailelerine tazminat ödemesi gerektiğine inandığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters