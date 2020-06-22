Avusturya başbakanından Türkiye’ye karşı birlik çağrısı
Avusturya'nın sağcı başbakanı Sebastian Kurz, Yunan basınına konuştu. Kurz, "Türkiye'nin bize şantaj yapmasına izin vermemeliyiz" dedi.
2020 yılının başında Türkiye-Yunanistan hattında patlak veren mülteci krizi ile ilgili bir açıklama Avusturya’dan geldi… Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’ye konuşan Avusturya’nın 33 yaşındaki başbakanı Sebastian Kurz, bu gerilim ile ilgili tehditlerde bulundu.
Sözcü'nün haberine göre Kurz, “Türkiye’nin bize şantaj yapmasına izin vermemeliyiz. Türkiye’nin mültecileri kullanarak Avrupa Birliği’ni tehdit etmesine izin vermemeliyiz. Onlar bunu tekrar tekrar deniyorlar. Biz Yunanistan’ın sınırlarını ve AB’nin sınırlarını koruması için Meriç’e yardım gönderdik geçen Mart ayında. Bunun sebebi de Türkiye’ye net bir mesaj vermekti” ifadesini kullandı.
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