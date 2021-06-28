Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg'den Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama:

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İtalya’da yaptığı görüşmede, ortak çıkarların bulunduğu alanlarda diyaloğun derinleştirilmesi hususunda görüş birliği sağlandığını söyledi.

AA
28 Haziran 2021 Pazartesi, 15:46
Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg'den Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama:
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İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen IŞİD ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Bakanlar Toplantısı kapsamında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşı Schallenberg ile bir araya geldi.

Bakan Schallenberg, görüşmeye ilişkin Twitter’dan yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerinin çok yönlü ele alındığı önemli ve iyi bir görüşme yapıldığını kaydetti.

Schallenberg, "Ortak ilgi alanlarımızda diyaloğu daha da derinleştirme hususunda anlaştık." ifadesini kullandı.


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