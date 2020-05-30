Avusturya Kupası Salzburg'un
Avusturya Kupası Salzburg'un
Avusturya Kupası'nı, Austria Lustenau'yu 5-0 yenen Salzburg kazandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 Haziran'a kadar ara verilen Avusturya futbol ligleri başlamadan önce Avusturya Kupası sahibini buldu.
Klagenfurt kentindeki Woerthersee Stadı'nda seyircisiz oynanan finalde, 1. lig ekibi Salzburg ile 2. ligde mücadele eden Austria Lustenau karşılaştı.
Szoboszlai'nin 19, Stumberger'in 21 (kendi kalesine), Okafor'un 53, Ashimeru'nun 65 ve Koita'nın 79. dakikadaki golleriyle sahadan 5-0 galip ayrılan Salzburg, kupanın sahibi oldu.
Salzburg, tamamı son 9 yılda olmak üzere 7. kez kupayı müzesine götürdü.
Video Haberler
- Haber Global'den İnce'nin ardından ilk açıklama
- Muharrem İnce canlı yayını terk etti
- Putin'i taklit etti, 1,5 milyon kez izlendi
- Aselsan mühendisi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı
- Namaz sırasında 2 metrelik yılan paniği
- Saldırıya uğrayan kadın banka müdürü konuştu
- Yollar beyaza büründü! Sürücüler zor anlar yaşadı
- ABD'de George Floyd eylemlerinde bir kişi öldürüldü
- Özge Özpirinçci projedeki gelirinin tamamını bağışladı
- Bodrum'daki görüntüler Sahil Güvenlik'i harekete geçirdi