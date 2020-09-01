Avusturya'da Türk vatandaşı casusluktan tutuklandı

01 Eylül 2020 Salı, 16:07

Avusturya İçişleri Bakanı İçişleri Bakanı Karl Nehammer, 26 Haziran’da Viyana'nın Favoriten semtinde Kürt ve Türk gruplar arasında çıkan çatışmaların ardından, olayları kimin kışkırttığını belirlemek için Avusturya istihbaratını görevlendirdiğini söyledi. Bakan, istihbarat tarafından yapılan araştırmada ismine ulaşılan bir zanlının, ön soruşturmada Türkiye adına casusluk yaptığını kabullendiğini ve Favoriten’deki olaylarla bağlantısının da saptandığını duyurdu.

VOA Türkçe'nin haberine göre, Nehammer, zanlının daha önce Türkiye’de başka bir suçtan tutuklandığını ve serbest bırakılması durumunda, Avusturya’da Türk ve Kürt gruplara sızarak, etkinlikleri hakkında casusluk yapmayı kabullendiğini anlattığını da açıkladı.

İçişleri Bakanı Nehammer, konuyla ilgili olarak düzenlendiği basın toplantısında, "Türkiye adına casusluk yapanlara Avusturya’da yer yok. Bunu kabullenmeyeceğimizin bilinmesi gerekiyor" diyerek, ülkesinin Türkiye’ye yönelik diplomatik girişimlerde bulunacağını ifade etti.

BAKAN RAAB: ERDOĞAN'IN KOLU BURAYA KADAR UZANIYOR

Alman İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile de konuyu görüştüğünü ekleyen bakan, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’in de Türkiye’ye yönelik diplomatik yaptırımları devreye sokacağını söyledi.

Toplantıya katılan Avusturya Uyum Bakanı Susanne Raab, Türk istihbaratının ülkedeki dernekler ve camiler aracılığıyla Türkiye kökenlileri gözetlediğini ve Ankara’ya rapor sunduğunu iddia ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kolu buraya kadar uzanıyor. Türkiye, Avusturya toplumunu bölmeye çalışıyor. Uyumu zehirleyen bu durumu sona erdirmek için tüm imkanları kullanmalıyız" değerlendirmesini yaptı.