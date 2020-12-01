25 dolara Ay'dan arsa satan Ay Elçiliği isimli şirket: Şaka yapmıyoruz

01 Aralık 2020 Salı, 09:53

Kendisine Ay Elçiliği ismini veren bir şirket, internet sitesi üzerinden akre (Britanya'da bir dönümün yüzde 40'ına denk gelen ölçü birimi) başına 25 dolar karşılığında Ay arazisi satıyor.

Dennis Hope isimli şirket sahibi, arazi satışlarına 40 yıl önce başladığını ve o zamandan beri milyonlarca kişinin Ay tapusuna kavuştuğunu söylüyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Ay'ın yanı sıra Mars, Merkür ve Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenlerden de arazi satan şirket, kendisini şöyle niteliyor:

"Ay Elçiliği, Ay'daki arazilerin ve Güneş Sistemimizin sınırları dahilindeki diğer Dünya dışı mülklerin satışı için yasal bir temele ve telif hakkına sahip dünyadaki TEK ŞİRKETTİR."

Öte yandan bu niteleme müşterilerini gülümsetse de tapuların, uzay yerleşimcileri açısından geçerli yasal belgeler olduğuna dair kanıt bulunmuyor. Zira uluslararası toplumun görüşü "Ay'a kimsenin sahip olamayacağı çünkü herkesin sahip olduğu" yönünde.

Uzayda nükleer silahlanma endişesiyle yapılan 1967 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) anlaşması, hiçbir ülkenin Ay da dahil olmak üzere gök cisimlerinin herhangi bir bölümüne sahip olamayacağına dair anlaşmak üzere 100'den fazla ülkeyi bir araya getirmişti.

1979'daki bir başka BM anlaşması, bu paylaşımcı tutumu Ay'ın doğal kaynaklarının kullanımı için de geçerli kılmaya çalışmış, ancak Çin, Rusya ve ABD gibi Ay'a ulaşma kabiliyeti olan ülkeler imza atmamıştı.

Zira Ay'da epey pahalı kaynaklar bulunuyor. Örneğin 30 gramı 40 bin dolar değerindeki Helyum-3, bilim insanları tarafından gelecekte dünyayı değiştirecek bir enerji kaynağı olarak görülüyor.

Üstelik Ay'daki suyun bile pahalı bir gök madeni olma ihtimali var. Çünkü küçük buz topakları şeklindeki Ay suyunun roket yakıtına dönüştürülebileceği ve uzayda seyahat eden gemilerin Mars gibi daha uzak gezegenlere giderken yakıt ikmali yapmasına olanak tanıyabileceği iddia ediliyor.

Ancak tüm bunlara rağmen şirket, müşterilerini uzayda toprak sahibi yapacağında ısrarcı:

"Bu söylediklerimiz size şaka gibi geliyorsa lütfen okumaya devam edin. Çünkü şaka yapmıyoruz. Ay mülkünün satışı 1980'den beri devam ediyor."