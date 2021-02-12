"Ay’a gidip Ayçiçek yağının fiyatlarını mı düşürecek?"
Büro-İş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2023'te Ay'a gidiyoruz" açıklamasına, "Hükümet Ay'a gidip ayçiçek yağının fiyatını mı düşürecek. Uzayda kara delik bulup bütçenin kara deliğini mi kapatacak" diyerek tepki gösterdi. Açıklama sırasında, füzeye benzer küçük patlayıcıla üzerine sendikanın memurlarla ilgili talepleri yazılarak sergilendi.
Birleşik Kamu -İş'e bağlı Büro İş Sendikası Başkanı Alay Hamzaçebi, Ankara'daki Genel Merkez binası önünde, memur maaşına yapılan zammın yetersiz olduğunu savunarak “Memura en az 2 bin 500 TL seyyanen zam yapılması gerekmektedir. Asgari ücret vergi dışı bırakılmalı, bu tutar emekçilerin gelir vergisinden stisna edilmeli, sözleşmelilere kadro verilmeli, 3600 ek gösterge sözü yerine getirilmelidir” dedi.
“AY’A GİDİP AYÇİÇEK YAĞININ FİYATINI MI DÜŞÜRECEK?”
Uzay çalışmalarının popülist politika aracı olarak kullanıldığını ve bunun doğru olmadığını ifade eden Hamzaçebi, şunları söyledi:
“Hükümet bitirdiği beşeri ve maddi sermaye ile marsa gidip döviz, faiz artışını mı, yoksulluğu mu, işsizliği mi, Covid’i mi, ekonomik çöküntüyü mü mars edecek? Samanyolu Galaksisi’ne gidip saman ithalatından mı kurtulacağız? Ay’a gidip Ayçiçek yağının fiyatlarını mı düşürecek? Uzayda kara delik bulup bütçenin kara deliğini mi kapatacak?”
"UZAY ÇALIŞMALARI HALKI KANDIRMA ARACI OLARAK KULLANILIYOR"
Eylemde konuşan Birleşik Kamu -İş Merkez Yöneticisi Doğan Altun ise, "Elbette uzay çalışmalarını destekliyoruz. Türkiye dünyanın gerisinde kalmamalı ama öncelikle vatandaşın sorunlarına acil çözüm getirmeleri gerekir. Bugün Covid-19'la mücadele ederken, aşı problemi çekerken, halkımızın büyük çoğunluğu yoksulluk içerisindeyken, gerçekleşmeyecek bir olayı gerçekleşecekmiş gibi halkı yanıltmak, kandırmak işte AKP'nin işi. Doğalgaz çıkarıyoruz diye halkı kandırıyor, bugün uzaya gidiyoruz diyerek halkı kandırıyor. Biz uzay çalışmalarının ülkemizde yapılmasını canıgönülden isteriz ama bunu gariban halkımızı kandırma aracı olarak kullanıyorsa AKP iktidarının karşısında olacağız" diye konuştu.
Milli Uzay Ajansı'nın tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Uzay Programı'ndaki birincil ve en önemli hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir. İnşallah Ay'a gidiyoruz" demişti.
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