Ay'a ilk ayak basan Amerikalılar dönüşlerinde neden Anıtkabir'e gitti?
Ay'a ayak basan NASA ekibi dönüşlerinde Türkiye'yi ziyaret etti. Peki neden? Radyo programcısı Jozi Zalma, Ay'a ilk ayak basan Amerikalıların Anıtkabir ziyaretinin hikayesini anlattı.
"Geveze" adıyla uzun yıllardır radyo programları yapan Jozi Zalma, Ay’a ilk ayak basan Amerikalı ekibin 1969 yılındaki Türkiye ziyaretine ilişkin önemli bir ayrıntıyı aktardı.
"Geveze" Ay’a ayak basan Neil Armstrong ve astronot arkadaşlarının Türkiye’ye geldiklerinde ilk gittikleri yerin Anıtkabir olduğunu anlattı. "Geveze" ayrıca, Atatürk'ün eğitim için yurt dışına gönderdiği ilk Türk mühendisi Arsev Eraslan'ın Appollo 11 için yazdığı yazılım programı ve görevdeki etkin katkılarının astronot ekibinin Anıtkabir ziyaretinde etkili olduğunu söyledi.
DÜNYA TURUNA ÇIKMIŞLARDI
Apollo 11 astronotlarından Neil A. Armstrong, Michael Collins ve Edwin E. Aldrin Ay dönüşlerinin ardından 29 Eylül 1969 tarihinde birçok ülkenin başkentini ve farklı şehirlerini ziyaret ettikleri bir dünya turuna başladılar.
Bu dünya turunda ziyaret edilecek başkentler ve şehirlerden birisi de Ankara’ydı. Gazetemizin 21 Ekim 1969 tarihli sayısında çıkan habere göre, Apollo 11 mürettebatı 20-22 Ekim 1969 tarihlerinde bu dünya turu kapsamında Türkiye’nin başkenti Ankara’ya gelerek 20 Ekim 1969 tarihinde Anıtkabir’i ziyaret ettiler.
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