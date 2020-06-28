Ayağı kayarak yere düşen şarkıcı Reyhan Karaca’nın burnu kırıldı

28 Haziran 2020 Pazar, 17:00

Reyhan Karaca, yeni projeleri için görüşmeye gittiği ünlü aydınlatma tasarımcısı Çiğdem Yangel ve Tunç Akdeniz ile Sarıyer Zekeriyaköyde villada bir araya geldi. Görüşme sonrası villadan ayrılacağı esnada Karaca ayağı kayarak düştü. Kanlar içerisinde kalan ünlü sanatçı Karaca büyük panik yaşadı.

Burnu kırılan Karaca hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlananmasının ardından taburcu edildi.