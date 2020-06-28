Ayağı kayarak yere düşen şarkıcı Reyhan Karaca’nın burnu kırıldı
Reyhan Karaca, yeni projeleri için görüşmeye gittiği villada kaza geçirdi. Villanın bahçesinde yürüdüğü yere esnada düşen Karaca hastaneye kaldırıldı.
Reyhan Karaca, yeni projeleri için görüşmeye gittiği ünlü aydınlatma tasarımcısı Çiğdem Yangel ve Tunç Akdeniz ile Sarıyer Zekeriyaköyde villada bir araya geldi. Görüşme sonrası villadan ayrılacağı esnada Karaca ayağı kayarak düştü. Kanlar içerisinde kalan ünlü sanatçı Karaca büyük panik yaşadı.
Burnu kırılan Karaca hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlananmasının ardından taburcu edildi.
Video Haberler
- Sınav nasıl geçti? sorusuna sosyal mesafeli yanıt
- Alkollü sürücüler kafa kafaya böyle çarpıştı
- Yüksek sesle müzikten ceza yedi, verdiği cevap şoke etti
- Su böyle alev aldı! Şaşkına çeviren görüntüler
- İstanbul’da dehşet anları kamerada!
- Survivor'a rakip çıktı! İzlenme rekoru kırdı
- Yer: Adana... YKS kapısında soğuk duş!
- ABD'de dehşete düşüren görüntüler! 1 kişi can verdi
- İstanbul'da korkutan görüntü! İBB harekete geçti
- İstanbul'da eğlence böyle son buldu