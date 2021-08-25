Ayak sağlığı için doğru ayakkabı nasıl seçilmeli?

25 Ağustos 2021 Çarşamba, 00:00

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan Çatal, “Ayak sağlığınız için doğru ayakkabı seçin. Topuklu ve sivri burun ayakkabıların uzun süre kullanımı ayak baş parmağında kemik çıkıntısı (Halluks Valgus) oluşturabiliyor” ifadelerini kullandı.

Halluks Valgus’un estetik olmayan bir görüntüye sebep olacağını belirten Çatal, “Ayak başparmağındaki şekil bozukluğu hastaların ayakkabı giyerken rahatsız olmasına da neden olur. Ayrıca, normal basma bozulacağı için ayak tabanında ağrılı nasırlara da sebebiyet verir. Hastalığın ilerlemesiyle başparmağın itmesi sonucu küçük parmaklarda da şekil bozukluğu oluşmaya başlar” ifadelerini kullandı.

"KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR"

Halluks Valgus hastalığının kadınlarda daha sık görüldüğüne dikkati çeken Çatal, “Ayak sağlığınız için doğru ayakkabı seçin. Topuklu ve sivri burun ayakkabıların uzun süre kullanımı ayak baş parmağında kemik çıkıntısı (Halluks Valgus) oluşturabiliyor. Hastalığa sebep olan etmenler arasında genetik faktörler de var. Hastalarımızda en çok gözlemlediğimiz durum bu hastalığın anne, teyze ya da hala gibi yakın kadın akrabalarda olmasıdır. Bunun dışında eklem bağlarında gevşeklik olanlarda, uzun süre uygunsuz ayakkabı kullananlarda, düztaban ve çeşitli romatizmal hastalığı olanlarda da Halluks Valgus rahatsızlığı sık gözüküyor” değerlendirmesinde bulundu.

AYAK SAĞLIĞI İÇİN ESNEK VE YUMUŞAK TABANLI AYAKKABI ÖNERİSİ

Bilgehan Çatal, ayak sağlığını korumak için doğru ayakkabı tercihinin nasıl yapılacağını aktarırken, “Esnek, yumuşak tabanlı ve hafif bir topuk yükseltisi olan ayakkabı modellerini öneriyoruz. Taban kısmında ayak içi oyuğunu destekleyen bir çıkıntı olması da yine tabandaki yük dağılımını ideal bir şekilde sağlar” ifadelerini kullandı.

Halluks Valgus’un ilerleyici bir hastalık olduğunu hatırlatan Çatal, hastalığın ciddiyet derecesinin ayak röntgenleri çekildikten sonra hesaplanan çeşitli açılara göre belirlendiğini, hafif dereceli şekil bozukluğu olan hastalara uygun ayakkabılar giymelerini önerdiklerini, ayrıca çeşitli aparatlar, yastıkçıklar ya da tabanlıklar ile hastanın daha rahat basabilmesini sağlamaya çalıştıklarını aktardı.

Orta ve ileri ciddiyetteki Halluks Valgus hastalarına cerrahi tedavi yöntemleri önerdiklerini belirten Çatal, şunları kaydetti:

“Çok hafif şekil bozukluğu olup sadece kozmetik nedenlerle ameliyat olmak isteyen hastalarımıza ameliyat dışı tedavi seçeneklerimizi öneriyoruz. Orta ve ileri seviyelerde cerrahi tedavi olarak en çok uygulanan yöntem hem yumuşak doku hem kemik ameliyatlarının birlikte yapılmasıdır. Bu şeklide hem yeterli düzeltme sağlanıp hem de hastalığın tekrar etme olasılığı ortadan kaldırılmış olur. Çok ilerlemiş vakalarda daha büyük cerrahilere gerek duyuluyor. Aynı zamanda Halluks Valgus’un ilerlemesi durumunda küçük parmaklar da etkilendiğinden o parmaklara da cerrahi müdahale gerekebiliyor. Tabii bunların hepsi daha büyük cerrahiler ve daha geç iyileşme demek oluyor. Bu nedenle şekil bozukluğu çok ilerlemeden tedavinin yapılmasını tavsiye ediyoruz.”

İYİLEŞME SÜRECİ 6 HAFTAYI BULABİLİYOR

Çatal, kemik ameliyatlarında bir süre kemiğin iyileşmesinin beklenilmesi gerektiğine işaret ederek, Halluk Valgus rahatsızlığında ameliyattan sonraki iyileşme sürecinin yaklaşık olarak 3 ila 6 hafta olduğunu bildirdi.

Bu süre boyunca hastaların yataktan hiç çıkmayacak anlamına da gelmediğini belirten Çatal, "Ameliyat sonrası kullandığımız özel ayakkabılar ile hastamız hemen ameliyattan sonraki ilk günde ayağa kalkıp ev içinde yürümeye başlar. Bu ayakkabıların kullanıldığı koruma süresince ev istirahati öneriyoruz” ifadelerini kullandı.