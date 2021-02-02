Ayaklar için 10 önemli kış bakımı

02 Şubat 2021 Salı, 14:07

Dermatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Erdemoğlu ayak ile tırnak hastalıklarının yavaş başlangıçlı ve sinsi seyirli olduğuna dikkat çekerek, “Bu nedenle çoğu zaman hasta sorunu kanıksıyor; aylar, hatta bazen yıllar sonra doktora başvuruyor. Kaybedilen zaman ise tedavilerin çok uzamasına ve kalıcı deformasyonlara neden olabiliyor. Ayak tabanında ilerleyen bir nasır siğil olabileceği gibi, tırnakta genişleyen koyu renkli leke tırnak melanomu olabiliyor. Bu yüzden uzun süre devam eden herhangi bir sorun yaşandığında uzman bir doktordan görüş alınmalı” dedi. Erdemoğlu kış mevsiminde ayak ve tırnak sağlığınız için dikkat etmeniz gereken 10 önemli kuralı anlattı.

Her gün yıkamak şart: Kışın ayaklarımız ayakkabı ve bot içinde daha uzun süre kalıyor. Ayrıca ayaklarımızı soğuktan korumak için daha kalın dokumalı çoraplar kullanıyoruz. Tüm bunlar ayakların havasız kalmalarına, bunun sonucunda bakteri ve mantar hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Bu nedenle ayakları temiz tutmak önemlidir. Ayakların her gün uygun pH dereceli yıkama ürünleriyle yıkanmaları ve havluyla çok iyi kurulanmaları gerekiyor.

-Parmak aralarını unutmayın: Uzun süre ayakkabı içinde kalmaları ayakların fazla terlemelerine, yıkandıktan sonra iyi kurulanmaması da nemli kalmalarına neden oluyor. Cilt yüzeyinin rutubetli kalması hemen her zaman mantar hastalıklarının başlaması için uygun ortam sağlıyor. Dolayısıyla ayaklarınızı kuru tutmanız çok önemli.

-Ayaklarınızın de neme ihtiyacı var: Özellikle kış aylarında klima ve kalorifer gibi ısı kaynakları havadaki nemin azalmasına neden olarak, ayaklarımızın kurumasına ve çatlamasına yol açıyor. Kışın, özellikle yağ bazı yüksek ürün kullanımı, başta topuk olmak üzere, tüm ayak cildini daha iyi yumuşatıyor. Haftada bir kez yapacağınız nem maskeleri de yoğun kurulukta fayda sağlayabiliyor.

- Düzenli aralıklarla peeling yapın: Ölü dokunun cilt yüzeyinden periyodik olarak uzaklaştırılması cilt sağlığı için faydalı oluyor. Ayaklar için özel olarak üretilmiş peeling ürünlerini haftada bir kez uygulamanız yarar sağlayabiliyor.

- Tırnakların kesim şekli önemli: Ayak tırnaklarının düzenli aralıklarla düz olarak kesilmesi gerekiyor. Çünkü tırnak kenarlarını törpüyle ovalleştirmek, batıklara yol açabiliyor.

- Çorap seçimine dikkat edin: Havlu ve pamuk dokumalı çoraplar teri emerek cilt yüzeyinden uzaklaşmasını sağlarlar. Eğer ayaklarınız normalden fazla terliyorsa işyerine yedek çorap götürmeniz ve gün içinde çorap değiştirmeniz daha sağlıklı olacaktır.

- Modayı değil, sağlığı tercih edin: Ayakkabınızın ayağınızı ve ayak bileğinizi iyi kavraması çok önemli. Ancak dikkat! Aşırı dar ayakkabılar ayak ve parmak eklemlerinde deformasyona yol açarak tırnak batması, hatta halluks valgus (ayak başparmağının yana doğru sapması) oluşumuna zemin hazırlayabiliyor. Ayakkabınızın ayak tabanınızı desteklediğinden ve deri gibi hava aldıran malzemelerden üretilmiş olduğundan da emin olmalısınız. Çünkü suni deri veya plastik ayakkabılar ayaklarınızın daha da terlemesine yol açarak mantar ve egzama oluşumuna neden olabiliyor.

- Aynı ayakkabıyı 2 gün üst üste giymeyin: Aynı ayakkabıyı 2 gün üst üste giymemeniz iç yüzeyinin havalanmasına, bu sayede bakteri ve mantar gibi enfeksiyon kaynaklarının ayaklarınıza zarar vermesine engel olacaktır.

- Her gün 5 dakika mola: Vücudumuzun tüm yükünü çeken ayaklarımızın da dinlenmeye ihtiyacı var. Her gün 5 dakika, ayaklarınızı kalp seviyesinden daha yukarıda olacak şekilde yükseltmeniz, lenf drenajının artmasını sağlıyor. Yine haftada bir kez yapacağınız ayak masajları hem ruhunuza hem de ayaklarınıza iyi gelecektir.

- Özel eşyanızı paylaşmayın: Ayak ve ayak tırnaklarınıza ait tırnak makası, çorap, terlik, ayakkabı ve ayak havlusu size özel olmalı, kimseyle paylaşmamalısınız. Aksi takdirde başta mantar hastalığı olmak üzere pek çok bulaşıcı enfeksiyon hastalığına yakalanabilirsiniz.