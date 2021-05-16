Ayaklarınızı keşfedin...

16 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

Brüksel’in çok kısa bir gece görüntüsü sonrasında bir bebek yalpalayarak annesine doğru yürürken fondaki etkili ses, “Özgürlük. Mutluluğa giden yol. Her adım bizi ileriye götürüyor. Yıllardır aradığımız özgürlük yolu işte bu” diyor. Bu arada çokkültürlü Brüksel’den gençlerin görüntüsü yansıyor ekrana. Belli ki çok ciddi bir keşif, olağanüstü bir buluş yapılmış. Bilim insanlarının önemli bir açıklama yaptığı ve bizleri insanlığa yön veren bir ürünle tanıştıracağı beklentisine kapılıyorsunuz. Tipik abartılı bir pazarlama jargonuyla Amerikanvari bir ürün tanıtımı yapılıyor. Müzikten görüntülerin sunumuna, ses tonuna her şey ince düşünülmüş. Sözü uzmanlar alıyor: “Kısa mesafeler için alternatif bir ulaşım yöntemi aramak için yıllar harcadık. Ve sonunda bulduk. Gururla sunuyoruz: Ayaklarınız!”

Geçmişten esinlenerek geleceği tasarlayan “eşsiz bir teknoloji”den, bildiğiniz ayaklarımızdan bahsediliyor. Bir uzman, “Daha sürdürülebilir bir ulaşım aracı geliştirmek önceliğimizdi” derken diğeri, “Ayaklarınız 26 kemikten oluşuyor. İlk metatarsal kemik en güçlüsüdür” diye ayağımızı bize tanıyor.

Brüksel Bölge Hükümeti, hazırladığı bu video ile Brüksellileri kent merkezinde kısa mesafeleri yürümeye teşvik ediyor, farkındalık yaratmaya çalışıyor. Abartılı pazarlama diliyle en basit beden hareketimizi daha sık kullanmamızı öneriyor.

7/24 EMRİNİZDE

Üstelik “Yerel ürün. Yüzde 100 doğal. 7/24 her zaman emrinizde. Hiçbir sınırlama yok. Ne zaman isterseniz o zaman kullanabilirsiniz.” Yeni ürünün tanıtımı devam ediyor: “Ayaklar o kadar sezgisel ki doğrusunu söylemek gerekirse sanki doğduğumdan beri bu ürünü tanıyorum.” “İki kilitleme yöntemi” olarak yapışkanla ve bağcıkla ayakkabıları kapamak/bağlamak gösteriliyor. “Her yerde şarj edilebilir” özelliği öne çıkarılırken bankta oturmuş soluklanan biri görüntüye geliyor. Ürün sağlam. “Ayaklar çok farklı koşullarda test edildi. Hatta en ağır koşullarda bile!” Tahmin edebileceğiniz gibi yağmur altındaki ayakkabı ve taşa basan bir başka ayakkabı ekrana geliyor. Tanıtım filmimiz kampanyanın sloganıyla sona eriyor: “Ayaklarınızı keşfedin!” Üstelik “Şimdi hemen kullanıma hazır. Ayak bileklerinizin altında!” Flamanca ve Fransızca olarak YouTube’da da yayımlanan video dışında aynı konseptle iki ayrı dilde hazırlanan afişlerle de aynı amaç hedefleniyor.

Brüksel’de son yıllarda elektrikli scooter, steps ve ortak paylaşıma açık bisiklet kiralama sistemi gibi araçlarla kısa mesafe ulaşım sorununu çözmeye dönük adımlar dikkat çekiyor. Ancak yürümek amaca en uygun, güvenilir ve sürdürülebilir bir çözüm olarak her zaman öne çıkıyor. Bugün Brüksel’de yer değişimlerinin yüzde 37’si yürüyerek gerçekleşiyor. Ancak hedef, 2030 yılında bu oranı yüzde 50’ye çıkarmak.

KORONA SONRASI İLGİ

Brüksel Ulaşım Bakanlığı’nın bu ayın başında ilk kez geniş kitlelere dönük olarak başlattığı kısa mesafeleri yürüyerek gitmeye farkındalık yaratma kampanyası aslında daha kapsamlı bir planın parçası. Bu farkındalığa ek olarak, yaya altyapısının ve kamusal alan erişilebilirliğinin iyileştirilmesi de el atılan alanlar. Bu nedenle Brüksel hükümeti, 2021’de 6 milyon Avro’luk bir bütçeyle, kaldırımların bakımı için çok yıllık bir plan başlattı. Brüksel ayrıca yayalar için önemli konuları gündeme getirmeyi amaçlayan walk.brussels adlı yeni kâr amacı gütmeyen kuruluşu da destekliyor. Brükselliler biraz da koronavirüs etkisiyle daha iyi kent altyapısı istemeye başladı. Yüzde 71’i gerekirse yolların daralması pahasına daha geniş kaldırımlar talep etmek için koronavirüsü ciddi bir gerekçe olarak görüyor.

Brüksel’in gelecek yılların kent planında yürümek merkezde. Yürümek “mahalle şehri” hedefinin çekirdeğini oluşturuyor. “15 dakika kenti” insanlara uyarlanmış bir kent. Herkesin hemen çok yakınında ihtiyacı olan hizmet sağlayıcılarını ve işyerlerini bulabileceği bir kent. Yürümenin faydalarını saymakla bitirememişler, hatta sözcüklerin İngilizcelerini kullanmışlar belki de daha etkili olsun diye: Yeşil, sosyal, hoş, sağlıklı, performansı yüksek, verimli ve güvenli. (“Güvenli” sözcüğüne biraz çekince koyuyorum. Hava kararınca sokaklarda ve parklarda dolaşmak kadınlar için taciz, erkekler için de saldırıya uğrama nedeni olabiliyor.)

26 Ağustos 2019 tarihinden bu yana her gün hiç ara vermeden uzun mesafeler yürüyen biri olarak size çok önemli bir sır vermek istiyorum: “Ayaklarınızı keşfedin! Şimdi hemen kullanıma hazır. Ayak bileklerinizin altında!”

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