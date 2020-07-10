Ayasofya ibadete açıldı! Yurttaş karara ne diyor?
Ayasofya'nın müze statüsü kaldırıldı ve ibadet yolu açıldı. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’yı müze yapan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay'ın karar gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu ve cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu kaydedildi. Cumhuriyet Tv, alınan bu iptal kararını yurttaşa sordu.
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