Ayasofya yolcuları kadın makinisti darbetmek istedi

24 Temmuz 2020 Cuma, 16:48

Ayasofya'daki ilk Cuma namazı için yüzlerce kişi alana girmek istedi.

Caminin içi ve etrafında belirlenen namaz kılma alanları dolunca bölgeye girişler durduruldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu" ifadelerini kullandı.

SEFERLER DURDURULDU

Vali Ali Yerlikaya, “Değerli Misafirlerimiz, Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak” açıklamasında bulundu.

KADIN MAKİNİST SALDIRIYA UĞRADI

Valilik kararıyla metro seferlerinin durdurulmasının ardından kadın makinist, Ayasofya gitmek isteyenlerin saldırısına uğradı.

CHP Esenler İlçe Başkanı Bülent Ütebay, saldırının görüntülerini “İstanbul valiliği nin emri ile durdurulan metro seferleri sonrasında kadın makinistde saldıran insanlıktan nasiplenmemiş güruh...” mesajıyla paylaştı.