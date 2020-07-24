Ayasofya’da 86 yıl sonra ilk Cuma namazı dünya basınında
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugün kılınacak olan Cuma namazının ardından 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması dünya basınında geniş yer buldu.
ABD’nin en büyük ve en eski gazetesi olarak bilinen Washington Post Ayasofya’da kılınacak Cuma namazını, “Türkiye’de müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya'da ilk Cuma namazı” başlıklı haberi ile duyurdu.
Yunanistan medyasından Ekathimerini gazetesi, “Binlerce kişi Ayasofya’da Cuma namazı için toplandı” ifadelerini kullandı.
Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera, “Müslümanlar, Ayasofya’da 86 yılın ardından ilk kez dualar okuyor” başlığını kullandı.
Alman medyasından Deutsche Welle’nin, “Ayasofya’da Cuma namazı” başlıklı haberinde, “Ayasofya, 1500 yıldır İstanbul’un kalbinde bulunuyor” ifadeleri kullanıldı. Çin'in 24 saat İngilizce yayın yapan haber kanalı CGTN Ayasofya’daki Cuma namazına ilişkin görüntüleri, “İkonik Ayasofya’da ilk Cuma namazı” başlığı ile canlı yayınlıyor.
İngiliz medyasından BBC News, “Eski İstanbul müzesi, Müslümanları ağırlıyor” ifadelerini kullandı.
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